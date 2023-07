Incendio all’Aeroporto di Catania: torna operativo il terminal C

Riprendono le attività all’Aeroporto di Catania dopo lo “stop” causato dall’incendio della notte tra il 16 e 17 luglio 2023. Torna operativo il Terminal C, con due arrivi l’ora. La SAC, società che gestisce lo scalo, invita chi ha prenotato un volo a non recarsi al Fontanarossa senza prima aver parlato con la compagnia aerea di riferimento.

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio un incendio ha interessato l’Aeroporto di Catania. Una volta domate le fiamme, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, la SAC ha disposto lo stop dei voli di 48 ore per consentire le operazioni di bonifica dell’area interessata. L’infrastruttura di volo, infatti, e altre zone dell’aeroporto non sono state coinvolte dal rogo e gli aerei presenti sullo scalo già dalla mattina di ieri sono stati autorizzati a decollare per essere impegnati su altri scali. In attesa che il Fontanarossa torni operativo a pieno regime, la società di gestione, in coordinamento con Enac ed Enav, si è attivata per la riprogrammazione dei voli di questi giorni e ha individuato altri aeroporti tra Sicilia e Calabria per la riprotezione dei passeggeri: Comiso, Palermo, Trapani, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Da ieri sera l’aeroporto di Catania è nuovamente operativo con due arrivi l’ora operati dal terminal C: «Sac – ha commentato l’amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Catania, Nico Torrisi – si è attivata per rendere immediatamente operativo il Terminal C, in accordo con Enac, e garantire così alcune partenze, cercando di ridurre i disagi ai nostri utenti. I danni al Terminal A, ripetiamo, sono stati marginali e stiamo tentando di ripristinare tutto il prima possibile. Stiamo lavorando per gestire i problemi che, comunque, sono contenuti. Per quanto riguarda i passeggeri, stiamo lavorando con le compagnie aeree e con gli altri scali affinché si possa garantire la riprotezione sugli altri aeroporti, per i quali stiamo approntando collegamenti con i pullman».

Maggiori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore. In ogni caso, la SAC ha previsto come tempo per la bonifica 48 ore e in teoria l’aeroporto di Catania dovrebbe tornare operativo a pieno regime dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 19 luglio. Intanto, la SAC invita chi ha un volo programmato in queste ore a rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento prima di recarsi al “Vincenzo Bellini”.

Artemio Mishkin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

