Incendi a Messina: online il modulo per comunicare i danni subiti. Come funziona

Online il modulo per la comunicazione dei danni subiti a causa degli incendi che hanno interessato Messina lo scorso 24 luglio. A comunicarlo, il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli. C’è tempo fino al 7 agosto 2023 per presentare l’istanza. Vediamo come fare.

Dopo i roghi che nell’ultima settimana di luglio 2023 hanno colpito la città dello Stretto, il Dipartimento di Protezione Civile Regionale incarica il Comune di Messina di avviare l’attività di accertamento danni. «Ribadiamo – sottolineano Basile e Minutoli – ancora una volta l’invito alla cittadinanza di prestare sempre la massima attenzione per prevenire eventuali rischi, in particolare a tutti i proprietari e conduttori di aree boschive, rurali e agricole, a tenere le aree in oggetto in condizioni di decoro e pulizia, libere da rami e materiale che possa favorire la combustione. Il periodo estivo è un momento molto delicato per le alte temperature è necessario tenere gli occhi aperti e avere cura del nostro territorio».

Incendi a Messina: come comunicare i danni subiti

I cittadini di Messina che abbiano subito danni durante gli incendi del 24 luglio potranno comunicarlo compilando il modulo disponibile sul sito del Comune, a questo indirizzo. La domanda dovrà poi essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.messina.it entro la scadenza fissata per lunedì 7 agosto 2023.

Il modulo va compilato inserendo nome e cognome del richiedente, l’indirizzo e un contatto telefonico. Verrà richiesto inoltre di indicare il tipo di bene danneggiato dagli incendi (ad esempio, un’abitazione, un giardino, un orto, ma anche un’automobile e così via). Occorrerà allegare un documento di riconoscimento e un massimo di 10 foto del bene danneggiato.

