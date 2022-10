Incendi all’Annunziata, aggiudicata la gara per il recupero dell’area naturale: costi e dettagli

Si è conclusa la gara per l’aggiudicazione dei lavori di recupero dell’area naturale protetta della Cittadella Universitaria, all’Annunziata, bruciata dagli incendi che hanno colpito il territorio di Messina. A partecipare sono state quattro ditte, l’appalto per i lavori è stato affidato per circa 216mila euro.

L’Università degli Studi di Messina si occuperà, attraverso interventi di ingegneria naturalistica, del recupero e del ripristino strutturale e funzionale di un’area naturale protetta della Cittadella situata all’Annunziata, percorsa dal fuoco negli scorsi anni. Per farlo, ha affidato la progettazione all’architetto Teresa Donato e indetto a settembre 2022 una gara per l’esecuzione dei lavori.

Alla gara d’appalto hanno partecipato quattro imprese, che hanno offerto i seguenti ribassi: Giada Costruzioni S.R.L. – 5% PM Costruzioni S.R.L. – 27,2015% Presti S.R.L. – 31,888% Ef Strade S.R.L. – 25,3039%. La Presti S.r.l., che ha offerto il maggior ribasso, non ha però fornito sufficienti chiarimenti per valutare la congruità della propria offerta, si legge nel verbale; pertanto è stato escluso dalla gara ed è stata disposta l’aggiudicazione alla seconda in graduatoria, La PM Costruzioni S.r.l. La ditta, però, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime ha rinunciato all’affidamento. Si è proceduto quindi all’aggiudicazione alla EF Strade S.r.l..

La ditta EF Strade S.r.l., con sede a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, si è quindi aggiudicata la gara per un importo di 216.206,88 euro, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 7.808,44 euro ed IVA, al netto del ribasso offerto del 25,3039%. Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Giuseppe Steno.

