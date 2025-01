Inaugurata la nuova sede dell’INPS a Messina in via Argentieri

Inaugurata questa mattina la nuova sede INPS a Messina. L’edificio accoglie l’Agenzia prestazioni e servizio individuali, gli ispettori di vigilanza e tutte le postazioni di front end dedicate al servizio di informazione al pubblico.

La sede dell’INPS di Messina ha visto il trasferimento da via Capra a Via Argentieri.

Nuova sede INPS Messina: orgoglio ed emozione

Gaetano Minutoli, direttore dell’INPS ha ringraziato Mons. Cesare Di Pietro e il consigliere Antonio Di Matteo e tutti i presenti di questa mattina al taglio del nastro della nuova sede. «Sono emozionato perché qui nella storica sede di via Argentieri ho mosso i primi passi e oggi sono direttore; per me è motivo di grande orgoglio ed emozione. Siamo felici di restituire alla città e ai messinesi questo bellissimo edificio di grande pregio artistico e storico progettato da Peressutti» – ha dichiarato.

Gli uffici verranno trasferiti lunedì 27 da via Capra. Il trasferimento nella sede storica di via Argentieri rappresenta un avvenimento anche strategico in quanto, essendo al centro città, diventa più accessibile per l’utenza.

Inoltre, ha aggiunto: «ci impegneremo anche per gettare le basi della riapertura della galleria del Palazzo Peressutti».

Anche il Consigliere Di Matteo si è detto emozionato, affermando che il trasferimento nella storica sede di via Argentieri rappresenta un avvenimento significativo per tutto l’INPS Nazionale.

Il Consigliere ha spiegato: «questo evento si colloca nella strategia di immaginare un’istituzione diversa: la casa degli italiani. Esprimo gratitudine per il lavoro di tutti. L’attenzione la stiamo volgendo ai lavori che sono in corso e la gratitudine va anche alle Forze dell’Ordine per la collaborazione e agli enti locali. Vogliamo costruire la casa degli italiani e non una controparte, ponendo l’attenzione anche alle nuove generazioni».

Di Matteo si è soffermato sull’educazione dei giovani, sulla formazione e sulla sicurezza dei lavoratori.

«Camminiamo insieme perché insieme realizziamo la coesione del Paese» – ha concluso.

Al servizio del bene comune

A seguire, Mons. Di Pietro ha impartito la benedizione ricordando anche il fine dell’INPS: servizio del bene comune e delle fasce sociali più fragili.

La nuova sede dell’INPS Messina si trova anche in una posizione che congiunge la Chiesa con la città.

Successivamente, è stata svelata la tela realizzata da Carmelo Biondo. Si intitola “Messina in Scena” e rappresenta i tratti caratterizzanti di Messina: i paladini, il Duomo, i giganti, la Madonnina, la processione della Vara.

«Il direttore non ha chiesto l’opera ma ha capito che potevo farla e mi ha dato lo spunto e l’energia per poterla fare» – ha spiegato.

Gli appuntamenti già calendarizzati dall’utenza nella precedente sede, da lunedì 27 gennaio saranno tutti effettuati nella nuova sede di via Argentieri.

(9)