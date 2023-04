“In.Sicily – Innovation Sicily”: come partecipare alla call per le startup innovative siciliane

Torna per la sua seconda edizione “In.Sicily – Innovation Sicily”, la call rivolta alle startup innovative siciliane. L’evento è promosso da Fondazione Emblema in collaborazione con l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana e si svolgerà l‘8 e il 9 giugno 2023 a Palermo. Per candidarsi c’è tempo fino al 5 maggio. Vediamo come funziona, i requisiti e come partecipare.

“In.Sicily – Innovation Sicily”: la call per le startup siciliane

“In.Sicily – Innovation Sicily” è un evento di matching sull’innovazione nato per mettere in contatto investitori e grandi imprese con startup innovative che abbiano sede legale o operativa in Sicilia, attive su uno o più̀ cluster della S3 regionale. Inoltre, l’edizione 2023 coinvolgerà partenariati pubblico-privato che, attraverso Azioni PON e PO FESR Sicilia, hanno sviluppato applicazioni a livello industriale.

A chi è rivolta la call: i requisiti per le startup siciliane

Possono presentare la propria candidatura startup innovative ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) con i seguenti requisiti:

sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;

linee tecnologiche di sviluppo coerenti con una o più delle Aree di specializzazione e degli ambiti di applicazione delle traiettorie tecnologiche della S3 Sicilia, come di seguito specificati: Agroalimentare, Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile, Scienze della Vita, Economia del Mare, Energia, Smart cities & communities, Turismo, Cultura e Beni culturali.



L’evento

L’evento “In.Sicily – Innovation Sicily” si svolgerà giovedì 8 e venerdì 9 giugno 2023 e prevede due giorni di iniziative fra seminari di approfondimento, area espositiva, appuntamenti one to one e pitch di startup. Questo il programma:

8 giugno – Palermo (Alle Terrazze – Mondello – Palermo) Ore 9 – 13: Sessione istituzionale di apertura Ore 14 -18: Pitch di startup innovative siciliane.

– Palermo (Alle Terrazze – Mondello – Palermo) 9 giugno – Palermo (Università di Palermo – Edificio 19) Ore 9-14: Expo Day | Workshop | one to one con progetti PON e PO FESR Sicilia.

– Palermo (Università di Palermo – Edificio 19)

L’evento è realizzato inoltre in collaborazione con: Università di Catania, Università di Messina, Università di Enna “Kore”, Confindustria Sicilia, Sicindustria, Comitato Regionale G.I di Confindustria Sicilia e EHT.

Come partecipare

Per partecipare alla call indirizzata alle startup innovative della Sicilia occorre compilare la documentazione scaricabile a questo link e trasmetterla via PEC a fondazioneemblema@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 5 maggio.

La Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria che sarà pubblicata su questo portale entro il 9 maggio. I primi 30 soggetti saranno ammessi a partecipare all’evento “In.Sicily – Innovation Sicily”.

Maggiori informazioni a questo link.

