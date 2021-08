In Sicilia rilasciati oltre duemila green pass ai visitatori dei Musei

In Sicilia, negli ultimi tre giorni, sono stati rilasciati oltre duemila green pass – a seguito dell’esecuzione del tampone – ai visitatori di Parchi archeologici e Musei.

La Regione Siciliana fa sapere, infatti, che tra sabato 7 e lunedì 9 agosto sono state complessivamente 2.092 le persone che si sono sottoposte, direttamente sul posto, ai test per ottenere la “certificazione verde” e potere accedere ad alcuni dei siti culturali più importanti dell’Isola. Sempre dai dati regionali solo 5 i test risultati positivi al Covid-19.

Obbligo di green pass per i luoghi di cultura in Sicilia

In tutta Italia è in vigore l’obbligo di green pass per poter accedere all’interno di siti di interesse, bar e altri luoghi specifici, quindi anche in Sicilia è necessario avere il “lascia passare” per poter visitare musei e spazi culturali.

Sull’Isola, l’iniziativa è coordinata da Ruggero Razza e Alberto Samonà, rispettivamente assessore alla Salute e ai Beni Culturali. Con il supporto delle Asp competenti e dei commissari per l’emergenza Covid, sono stati coinvolti nell’iniziativa:

il Parco della Valle dei Templi di Agrigento : effettuati 739 tamponi, di cui 3 positivi;

: effettuati 739 tamponi, di cui 3 positivi; il Teatro Antico di Taormina : effettuati 120 tamponi;

: effettuati 120 tamponi; la Villa del Casale di Piazza Armerina : effettuati 115 tamponi;

: effettuati 115 tamponi; i Parchi archeologici di Siracusa : effettuati 378 tamponi;

: effettuati 378 tamponi; Selinunte e Segesta : effettuati complessivamente 259 tamponi;

: effettuati complessivamente 259 tamponi; la Galleria Abatellis, il Museo Salinas di Palermo e il Duomo di Monreale: effettuati complessivamente 481 tamponi, di cui 2 positivi.

(9)