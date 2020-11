“In farmacia per i bambini”: anche a Messina la campagna solidale

Anche Messina aderisce alla campagna nazionale “In farmacia per i bambini”. A partire da oggi, venerdì 20, e fino al 27 novembre sarà possibile recarsi in una delle farmacie della città che partecipano all’iniziativa per acquistare e donare farmaci o prodotti babycare ai bambini in povertà sanitaria.

La campagna “In farmacia per i bambini” ha come testimonial Martina Colombari ed è promossa della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, attiva su tutto il territorio nazionale dal 2000 con iniziative per l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Sulla Penisola, in particolare, si occupa principalmente di sostenere le case famiglia e le comunità mamma-bambino con progetti sanitari ed educativi; della lotta contro l’abbandono neonatale e ha ricostruito 8 scuole nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. È impegnata anche all’estero, e in particolare ad Haiti.

“In farmacia per i bambini” è una campagna nazionale che prende il via nella Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia fissata dalle Nazioni Unite al 20 novembre. Per una settimana, dal 20 al 27 novembre sarà possibile, attraverso quest’iniziativa, donare medicine e prodotti per la cura dei bambini nelle farmacie di tutta Italia. Vediamo quali sono le farmacie di Messina che aderiscono all’iniziativa:

Farmacia Brancato Romanini Della Dott.ssa Luisa Brancato

ENTE: Casa Famiglia La Glicine – CIRS Messina Comitato Italiano Reinserimento Sociale

Viale Regina Margherita, 105;

ENTE: Casa Famiglia La Glicine – CIRS Messina Comitato Italiano Reinserimento Sociale

via Giuseppe Garibaldi 373;

ENTE: Casa Famiglia La Glicine – CIRS Messina Comitato Italiano Reinserimento Sociale

via Giuseppe Garibaldi 135;

ENTE: Parrocchia Santa Maria Consolata Istituto Don Orione

viale San Martino 342;

ENTE: Associazione Il Bucaneve

viale Annunziata;

ENTE: Associazione Il Bucaneve

via Catania 8.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

