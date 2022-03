In bici da Gesso a Monforte Marina: primo “sì” per la pista ciclabile dei Peloritani

Primo via libera dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia alla pista ciclabile dei Peloritani; un percorso di 14,50km che copre diversi paesi della provincia di Messina e consente di arrivare in bici da Gesso a Monforte San Giorgio. Soddisfatto il Commissario Straordinario del Comune, Leonardo Santoro: «L’Autorizzazione rilasciata – dichiara – consente di imprimere una significativa accelerazione all’iter procedurale volto alla realizzazione dell’infrastruttura ciclabile».

Il Dirigente del Servizio 4 dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Siciliana, Giuseppe Dragotta, ha rilasciato il “parere idraulico preliminare favorevole” al progetto della ciclovia che interesserà i Comuni di Messina, Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta e Monforte San Giorgio.

Cosa prevede il progetto della pista ciclabile dei Peloritani? Si provvederò innanzitutto alla riqualificazione e all’utilizzo della linea ferrata Messina-Palermo in disuso, della viabilità esistente, su aree non infrastrutturate con l’adeguamento dei percorsi già esistenti. Prevista, inoltre, la rimessa a nuovo dell’ex stazione Ferroviaria di Gesso per la quale si provvederà all’adeguamento sismico, alla rifunzionalizzazione e messa in sicurezza. Il progetto prevede, infine, il rifacimento di tutta la pavimentazione e degli intonaci interni ed esterni, la sostituzione degli infissi, la realizzazione ex novo di tutte le utenze impiantistiche e la sistemazione delle aree esterne.

