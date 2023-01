Ilary Elettra, tra i primi nati in Italia nel 2023 anche una siciliana

È nata appena un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima di Catania, la piccola Ilary Elettra, probabilmente la prima in Sicilia, sicuramente nella Top 10 dei primi nati nel 2023 in Italia. Nuovi “arrivi” anche a Messina, i piccoli Giada, all’1.40, e Jason, alle 2.07, rispettivamente al Policlinico “G. Martino” e al Papardo.

A battere sul tempo la piccola Ilary Elettra sono state Chiara e Giulia, nate entrambe a mezzanotte in due delle sale parto della clinica Famiglia di Roma, mono specialistica in ginecologia e ostetricia. Pochi secondi dopo anche un maschietto, Filippo. A Chivasso, in provincia di Torino, allo scoccare della mezzanotte è nato anche il piccolo Diego.

A dare la notizia della nascita della piccola Ilary Elettra, figlia di Daniela e Calogero, è stato l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania attraverso la propria pagina Facebook: «Ecco Ilary Elettra – scrivono dal nosocomio –, nata appena un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima. Presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, arriva quello che probabilmente è il primo parto del 2023 in Italia. Si tratta di una femminuccia, pesa 2750 grammi e si chiama Ilary Elettra. A metterla al mondo con parto spontaneo è stata Daniela, che per tutto il percorso ha avuto accanto il papà, Calogero. A loro vanno gli auguri dell’Arnas Garibaldi e del suo direttore generale, Fabrizio De Nicola».

Tra i primi nati del 2023 anche Youssef, a Termoli, Sara a Peschiera del Garda (Verona), Ginevra a Lodi. Un elenco, per forza di cose incompleto, è stato fatto dall’Ansa, a questo link.

