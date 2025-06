“Il Vignaiolo si racconta” torna al ristorante “Quattro Calici”: appuntamanto il 19 giugno

Tradizione, convivialità e sapori autentici: sono questi i pilastri del format ideato dalla chef Alessandra Strazzeri, che da anni propone con successo nel suo ristorante serate dedicate all’eccellenza enogastronomica siciliana. Ogni appuntamento ruota attorno a un menu degustazione sempre diverso, originale e curato nei dettagli, pensato per valorizzare i prodotti del territorio e accompagnato dai vini di una cantina siciliana che si racconta al pubblico. Il format si chiama “Il Vignaiolo si racconta” e si svolge a Messina, al ristorante “Quattro Calici”.

Dopo aver ospitato lo scorso anno realtà come Ciccolo e Cantina Marilina, il ristorante Quattro Calici torna protagonista con una nuova serata dedicata ai wine lovers: giovedì 19 giugno, alle ore 20.30, i riflettori saranno puntati sull’azienda messinese Principi di Mola, guidata dai fratelli Alessandro e Giovanni Salvo, entrambi sommelier AIS.

Il Vignaiolo si racconta: molto più di un format

Durante la serata, i due produttori racconteranno il loro percorso e la loro filosofia, presentando alcuni dei loro vini di punta: il Mamertino DOC, simbolo del territorio messinese; il raffinato Catarratto Sicilia DOC metodo classico pas dosé millesimato, dalle bollicine fini, eleganti e persistenti; e l’avvolgente Chardonnay Sicilia DOC, armonico e intenso, perfetto interprete dell’identità vitivinicola siciliana.

I vini saranno abbinati a un menù studiato ad hoc dalla chef Strazzeri, che inizierà con una ricca selezione di entrée e antipasti:

arancino ai ricci di mare;

ostrica gratinata;

salmone marinato con salsa guacamole.

A seguire:

tagliolino al granciporro, lime e salicornia;

bauletto di triglia agli agrumi;

per chiudere in dolcezza, un dessert fresco e goloso completerà l’esperienza.

Una serata all’insegna dei sapori veri, delle storie di passione e del piacere dello stare insieme, per celebrare l’identità siciliana nel piatto e nel calice.

La chef Alessandra Strazzeri ha affermato: «si tratta di un format enogastronomico che abbiamo avviato diversi

anni fa. Nasce dall’idea di raccontare storie di vita, di donne e uomini del vino mossi da una passione altrettanto grande come quella che io esprimo nella mia cucina. Da bambina amavo osservare mia nonna in cucina mentre era impegnata a preparare il pranzo della domenica: c’era un senso di cura, di amore, di ritualità che mi affascinava profondamente. Crescendo, cucinare è diventato il mio modo per prendermi cura degli altri, per comunicare

qualcosa di me anche senza parlare. Lo facevo per gli amici, per la mia famiglia, per il puro piacere di vedere qualcuno emozionarsi davanti a un piatto. Da anni lo faccio per i miei clienti con grandi soddisfazioni».

L’azienda agricola Salvo Alessandro

L’azienda agricola Salvo Alessandro, situata a Rodì Milici in provincia di Messina, è una delle realtà vinicole più importanti del territorio. Unisce la tradizione agricola di famiglia all’uso di tecnologie moderne, curando con grande attenzione ogni fase della produzione. Grazie al favorevole clima collinare tra il mare Tirreno e i Nebrodi, e a pratiche rispettose della natura, l’azienda produce vini di alta qualità. La cantina, rinnovata nel tempo, adotta tecniche enologiche avanzate per ottenere vini dal forte carattere, nel pieno rispetto delle caratteristiche delle uve.

