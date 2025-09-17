“Il Pranzo della Domenica” a Messina: il 21 settembre appuntamento a Piazza Unione Europea

Il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa nazionale “Il Pranzo della Domenica”. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il sostegno dell’ANCI, nell’ambito del percorso che vede l’Italia candidata all’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, la cui decisione sarà assunta a Nuova Delhi il prossimo 10 dicembre 2025.

Il 21 settembre 2025, l’evento simbolico a Piazza Unione Europea metterà in luce tradizione, gusto e identità nazionale.

Pranzo della Domenica Messina: celebrare un rito familiare

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato: «come Sindaco e componente del Direttivo nazionale ANCI, ho accolto con grande entusiasmo l’invito dell’ANCI. Insieme alla squadra di Assessori, abbiamo prontamente organizzato un evento che vuole celebrare il pranzo della domenica come rito familiare e collettivo attorno alla tavola. Un momento che racchiude saperi gastronomici, convivialità e quel senso di appartenenza che unisce le comunità ben oltre i confini territoriali, rappresentando al meglio l’identità italiana. La nostra città, con la sua tradizione di accoglienza e condivisione, si conferma luogo ideale per ospitare iniziative che valorizzano cultura e identità».

L’Assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro ha dichiarato: «la manifestazione rappresenta un’occasione significativa per valorizzare le tradizioni locali e il loro contributo all’identità nazionale . L’iniziativa testimonia la proficua sinergia tra l’Amministrazione e le realtà locali, il cui impegno e contributo sono fondamentali per la promozione del patrimonio culturale e artigianale della nostra città. È attraverso collaborazioni come questa che si preservano e si trasmettono i valori storici e le competenze che caratterizzano le eccellenze locali».

La tradizione della tavola italiana

Il format del Pranzo della Domenica a Messina prevede:

esposizione del logo ufficiale della Cucina Italiana , realizzato dai ragazzi della Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico dello Stato;

, realizzato dai ragazzi della Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico dello Stato; presenza di chef, ristoranti e trattorie simbolo del territorio;

tavole imbandite con prodotti tipici e addobbi nei colori del tricolore, a sottolineare l’unità e la forza del Sistema Paese.

All’appuntamento prenderanno parte autorità cittadine, personalità di rilievo di Messina ed esperti e studiosi enogastronomici. Questo testimonierà la volontà di unire istituzioni, comunità e competenze attorno a un unico valore condiviso: la tradizione della tavola italiana.

L’iniziativa sarà aperta alla stampa, per documentare e raccontare alla cittadinanza lo spirito e i contenuti di questa giornata di festa e identità.

