Il messinese Santi Delia nella classifica Forbes dei Top 100 dei legali Italiani

C’è anche un messinese nella classifica di Forbes Italia delle 100 società al top nel mondo legale e della consulenza: si tratta di Santi Delia, avvocato e fondatore dello Studio Legale Avvocato Santi Delia e name founder di Bonetti & Delia – Studio legale.

Forbes Italia è l’edizione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. Ogni anno stila delle graduatorie in cui inserisce quelli che considera i professionisti più influenti in vari ambiti. Con “100 Professionals 2023”, Forbes Italia ha selezionato i 100 studi più influenti in cinque differenti categorie: Italian law firm, Italian boutique, Tax & legal, Foreign law firm e Consulting.

Lo studio legale Bonetti & Delia rientra nella categoria delle “Italian Boutique”: «Etica, innovazione, tutela, organizzazione e competenza – scrive la rivista nella pagina dedicata. Sono queste le parole che contraddistinguono da oltre un decennio lo studio legale Bonetti & Delia, specializzato nelle procedure concorsuali pubbliche volte all’assunzione nel pubblico impiego. Fondato dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e con sedi a Roma e Messina, lo studio vanta un nutrito gruppo di giovani collaboratori tra avvocati, praticanti e paralegali e un know-how unico, caratterizzato dall’organizzazione delle competenze necessarie per la gestione di contenziosi collettivi ed individuali in materia di grandi procedure di accesso al pubblico impiego, sanità, istruzione e forze armate». Il resto dell’articolo a questo link.

(115)