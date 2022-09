Il messinese Francesco Totaro nel corpo di ballo dei concerti di Renato Zero

Un altro successo per un giovane messinese: il danzatore Francesco Totaro è nel corpo di ballo di Renato Zero per lo spettacolo “ZERO 70” in scena al Circo Massimo di Roma dal 23 settembre al 1º ottobre 2022. Chi è e il suo percorso, dai primi passi nella scuola “Latin Energy” di Messina a quest’ultimo traguardo.

Messinese di nascita, poi trapiantato a Roma dove ha studiato e si è diplomato grazie all’ottenimento, a 16 anni, della borsa di studio “ABR di Flaminia Buccellato”, Francesco Totaro è un danzatore, appassionato di danza sportiva, moderna e latina, per le quali ha avuto una predilezione sin da piccolo. Negli anni ha conseguito tantissimi titoli regionali e nazionali ed è diventato presto uno dei volti più importanti dell’agenzia Gi.S.a. spettacoli, e definito «un ottimo danzatore» da molti esperti del settore.

Tantissime le collaborazioni portate avanti nel corso della sua carriera: dalla compagnia “The Lighters”, alla “Youth dance go”, passando per “Notre dame de Paris” 20th anniversary e “Sedotta e sclerata ballet” per la regia di Alfonso Paganini. Oggi il suo percorso di crescita continua lo ha portato a un ulteriore traguardo: dal 23 settembre al 1° ottobre è tra i danzatori del corpo di ballo dell’indiscusso Renato Zero, che in questi giorni sta portando sul palco del Circo Massimo di Roma il suo spettacolo “ZERO 70”.

(28)