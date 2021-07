Il Marina del Nettuno di Messina premiato con due Oscar dei Porti

Sono due gli Oscar dei Porti consegnati al porticciolo turistico Marina del Nettuno di Messina, in occasione del “Gran Galà del Mare – Oscar dei Porti 2021”, che si è svolto a Milazzo lo scorso 22 luglio.

Il primo Oscar è stato consegnato a Ivo Blandina, proprietario del Marina del Nettuno, per «le alte qualità manageriali e il virtuosismo nella realizzazione e conduzione del porticciolo turistico». Il secondo Oscar a Pasquale Caliri, come miglior chef dei porti italiani, da sette anni alla guida del ristorante all’interno della struttura ricettiva.

Premiata l’eccellenza del Marina del Nettuno di Messina

La manifestazione che è andata in diretta negli Usa prodotta da Italian Televison Network ha visto sfilare le principali eccellenze nel mondo portuale e marittimo italiano. L’evento condotto da Veronica Maya e da Roberto Onofri ha convogliato tutte le energie del territorio impegnate nel rilancio, attraverso il mare, del turismo italiano.

«Abbiamo chilometri di costa – ha detto Ivo Blandina – che sono, insieme alle Isole, chilometri di bellezza. Da qui la necessità di concertare una visione comune di ampliamento anche in ambito economico». «Siamo orgogliosi di essere cuochi e di essere italiani – ha aggiunto chef Pasquale Caliri dedicando il premio come miglior interprete della cucina di mare ai ragazzi della sua brigata – la cucina è un importante tassello dell’economia del Paese specie nell’asset turistico e siamo un vanto del Made In Italy conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo e sarebbe bene non dimenticarlo specie in questi tempi non facili per la ristorazione».

(Foto Andaloro)

