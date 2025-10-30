Il maestro gelatiere di Messina Giuseppe Arena in finale ai Gelato World Masters

Il maestro gelatiere di Messina Giuseppe Arena ha trionfato nella semifinale di Gelato World Masters, che si è svolta il 27 e 28 ottobre nel Campus della Carpigiani Gelato University di Bologna. Qui 74 gelatieri provenienti da tutta la penisola si sono sfidati per conquistare la finale italiana del concorso.

Da Messina, Giuseppe Arena e il gelato Pyrus Amygdalum

Gelato World Masters è la più importante competizione internazionale per gelatieri singoli e la finale italiana farà tappa a SIGEP World 2026. Il 17 gennaio 2026, presso il Gelato & Pastry Lab, 16 tra i migliori gelatieri italiani si sfideranno per conquistare uno dei 4 posti disponibili per la prestigiosa Finale Mondiale. Durante la giornata, i concorrenti prepareranno dal vivo la propria ricetta originale e presenteranno il gusto alla valutazione di una giuria composta da esperti e professionisti del settore.

In semifinale, il maestro gelatiere della gelateria Arena di Ganzirri, di Messina, ha conquistato la giuria tecnica con il gusto “Pyrus Amygdalum”. Si tratta di:

un sorbetto di pera Williams e mandorla di Avola semi tostata grezza,

sale affumicato,

variegatura di arancia rossa siciliana,

pera essiccata,

granella di mandorle.

L’equilibrio tra i sapori perfettamente bilanciati e l’utilizzo di materie prime di altissima qualità hanno permesso ad Arena di conquistare un posto in finale.

Il maestro gelatiere messinese è pronto a portare il trofeo nella sua Messina e si sta preparando per la prova finale.

Giuseppe Arena di Messina ha commentato: «è una grandissima soddisfazione essere arrivato fin qui ed ora ci prepariamo ad affrontare la prossima gara. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo. Dentro il mio gelato metto tutto l’amore che ho per il mio lavoro e per il territorio e scelgo sempre ingredienti che rappresentano la Sicilia. Sono molto felice di questo risultato e voglio condividere questa vittoria con mio figlio Nicola che ha intrapreso la mia stessa strada e ha deciso di portare avanti i nostri progetti e i nostri sogni».

