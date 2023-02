Il Giardino di Montalto verso la riapertura? Comune di Messina e Curia ci stanno lavorando

Una bella gatta da pelare quella del Giardino di Montalto, la cui titolarità è ancora “contesa” tra Comune e Curia. Il dibattito, finalizzato alla riapertura dell’area alla cittadinanza, è approdato oggi in I Commissione consigliare, alla presenza dei rappresentanti della IV Municipalità, dell’assessore competente e di una delegazione di Puli-AMO Messina, gruppo di volontari che l’aveva in cura.

Ormai chiuso dal 31ottobre 2018, il Giardino di Montalto è di nuovo al centro del dibattito pubblico. Che novità ci sono? Non molte, ma forse qualcosa inizia a muoversi. Stando a quanto emerso nel corso dei lavori in Commissione di questa mattina, è in corso un’istruttoria per l’analisi della titolarità del bene. Tra Comune di Messina e Curia si sta lavorando a un protocollo d’intesa con l’obiettivo di evitare un contenzioso, che allungherebbe i tempi di riapertura dell’area.

A commentare sono i volontari di Puli-AMO Messina: «Esprimendo soddisfazione per la riapertura del dibattito politico sulla vicenda – scrivono in una nota –, Puli-AMO Messina esprime perplessità sull’incertezza dei tempi di riapertura e sulle modalità di “co-gestione” dello spazio, che potrebbero non garantire standard di decoro e fruizione che un’area di tale pregio richiederebbe. Questo, anche in considerazione delle odierne condizioni di degrado in cui versa l’area attualmente in custodia alla Parrocchia di Montalto, quest’ultima con mezzi evidentemente sottodimensionati per rispondere alla mole di lavoro che un parco di circa 3000mq richiede».

«L’Associazione – concludono i volontari – lancia pertanto un nuovo appello alle Istituzioni civili e religiose, nella speranza che questa ritrovata unione di intenti possa portare alla riapertura del Giardino di Montalto entro il 31 ottobre 2023, giorno in cui ricorrerebbero i cinque anni effettivi di chiusura al pubblico del parco. Una triste ricorrenza che la città, i cittadini e i fedeli non meritano di “festeggiare”».

