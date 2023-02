Il Giardino di Montalto chiuso e abbandonato: l’appello di PuliAmo Messina e IV Circoscrizione

Dopo più di quattro anni il Giardino di Montalto è ancora chiuso, abbandonato a sé stesso, preda di piante infestanti. A riportare l’attenzione sulla questione, chiedendone la pulizia e la riapertura, sono i volontari di PuliAmo Messina e i consiglieri della IV Circoscrizione.

La storia la conosciamo. Tra il 2017 e il 2018 il Giardino di Montalto era stato dato in concessione all’associazione no-profit PuliAmo Messina, che se ne è presa cura, occupandosi del verde, della manutenzione e di organizzare eventi e renderlo fruibile alla cittadinanza. Nell’autunno del 2018, a seguito di una serie di vicende, la concessione è stata revocata e, da allora, l’area è rimasta chiusa. In mezzo, una questione ancora aperta tra il Comune e la Curia per la titolarità del bene.

Nel frattempo, l’Associazione ha lanciato diversi appelli, caduti per lo più nel vuoto. A risollevare la questione è stata nei giorni scorsi la IV Municipalità (quella che copre il Centro Storico, ndr) con una richiesta formale e urgente indirizzata alla Giunta, a MessinaServizi Bene Comune e ai dipartimenti comunali competenti. Nel documento, i consiglieri chiedono la pulizia, la messa in sicurezza e l’apertura del Giardino di Montalto.

Immediata la replica di PuliAmo Messina, che si è unita alla richiesta: «Ringraziando sentitamente il Quarto Quartiere – scrivono i volontari in una nota – per aver condiviso la nostra istanza – che è a tutti gli effetti una causa di interesse collettivo – l’Associazione pone alcuni interrogativi: com’è possibile che un’area così importante del centro storico sia ancora oggi tenuta in ostaggio da arroganti giochi di potere? Qual è la causa che impedisce alle istituzioni coinvolte di mettersi attorno ad un tavolo per il bene della collettività? Qual è lo stato dell’arte sulla commissione che doveva acclarare l’effettiva proprietà dell’area? Quali sono i reali interessi che ruotano attorno al Giardino di Montalto?».

«Invitando nuovamente – concludono i volontari – le istituzioni civili e religiose ad una definitiva risoluzione del problema, Puli-AMO Messina continuerà a vigilare su questa paradossale vicenda, fin quando il Giardino di Montalto non sarà finalmente riconsegnato a tutti i cittadini».

(Foto © PuliAmo Messina)

