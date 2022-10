Il contest dedicato ad Angelica Abate: torna “Leggo e miglioro la mia vita”

Per il secondo anno torna “Leggo e miglioro la mia vita”, contest letterario dedicato ad Angelica Abate, ragazza originaria di Roccalumera, in provincia di Messina, scomparsa prematuramente a causa di un raro tumore cerebrale. Angelica adesso rivive negli scritti dei ragazzi che hanno partecipato al bando. «La passione di Angelica Abate per la lettura, l’intuizione che l’ha portata a coniugare l’amore per i libri con la fotografia, fino alla creazione di una community di lettori altrettanto coinvolti, – si legge nella nota – sono il motore del contest “Leggo e miglioro la mia vita” ispirato alla sua storia».

Il concorso dedicato agli studenti di ogni ordine e grado prevedeva la composizione di un brano sull’importanza della lettura nella propria vita. Alla scadenza dei termini di presentazione sono stati selezionati 3 vincitori e 3 menzioni speciali che verranno premiati martedì 25 ottobre, alle 16:30, nell’auditorium di Cristo Re.

La premiazione rientra nell’evento conclusivo di “lalibreriaincontralascuola”, progetto della Libreria Bonanzinga dedicato alla promozione della lettura nelle scuole nato 25 anni fa. Sarà presente la famiglia Abate e una rappresentanza di studenti. Durante l’evento sarà presentato anche il libro “Un varco verso l’infinito”, distribuito in versione digitale, che raccoglie tutti i lavori realizzati dai partecipanti del contest.

