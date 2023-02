Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) assume: concorso per oltre 100 posti di lavoro

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) assume tramite concorso: in ballo ci sono oltre 100 posti id lavoro per esattori (casellanti, ndr), funzionari ed istruttori. Ad annunciarlo è stato il Consorzio stesso nelle scorse ore. Vediamo i dettagli e le figure richieste.

Poco più di una decina di tecnici per gli oltre 300 chilometri delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela. Il CAS ha bisogno di nuovo personale, ridotto ai minimi termini anche a seguito dei recenti pensionamenti, con l’obiettivo di offrire un servizio adeguato ai suoi utenti. Da qui le assunzioni, attraverso procedure concorsuali.

Ma quali sono le figure richieste dal CAS per gli oltre 100 posti di lavoro in Sicilia? Si cercano 105 esattori, quattro funzionari direttivi di area amministrativa, due istruttori di area amministrativa, un funzionario contabile, due funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l’area impiantistica e uno per l’area informatica) e un istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Saranno inoltre riservati altri otto posti a portatori di disabilità per ricoprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili.

«Si tratta – spiegano dal Consorzio Autostrade Siciliane –, di un reclutamento in linea con le limitazioni disposte all’interno delle leggi finanziarie regionali che, pur non colmando adeguatamente le esigenze reali dell’ente, rappresenta comunque un tassello importante che si inserisce nel quadro più generale avviato di riorganizzazione della pianta organica».

Maggiori informazioni sul sito del Consorzio Autostrade Siciliane.

(257)