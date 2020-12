“Il Calendario dell’avvento solidale”: anche a Messina la campagna di Mani Tese

Anche per questo Natale, l‘organizzazione no profit Mani Tese promuove una campagna di solidarietà per raccogliere fondi per i più fragili. Quest’anno però, i volontari di Mani Tese non saranno a La Feltrinelli di Messina a confezionare i pacchetti regalo, a causa delle misure di contenimento da coronavirus. Sarà, tuttavia, possibile dare il proprio contributo a distanza e in modo digitale.

“Il Calendario dell’avvento solidale” è la campagna di Mani Tese per il Natale 2020, il ricavato sarà destinato a progetti per sostenere le vittime di violenza, trafficking e sfruttamento in Guinea-Bissau, fra i Paesi più poveri dell’Africa Occidentale. «Con l’impoverimento causato dal Coronavirus – dice Giovanni Sartor, Responsabile della Cooperazione Internazionale di Mani Tese – la situazione, già di emergenza, è destinata a peggiorare».

Un Natale Solidale, la campagna di Mani Tese

Come funziona la campagna di Mani tese? Il Calendario dell’Avvento solidale è una raccolta di post e spunti che le persone potranno condividere sui social una volta al giorno dall’1 al 24 dicembre per sensibilizzare e sostenere così i progetti dell’ONG a favore dei bambini e delle donne vittime di violenza, trafficking e sfruttamento in Guinea-Bissau.

«In un mondo ancora percorso dall’emergenza Covid – continua Sartor – chi vive in un contesto di povertà estrema, come quello di uno dei Paesi più poveri dell’Africa, sperimenta l’emergenza tutti i giorni. A vivere in costante pericolo sono soprattutto le persone più vulnerabili come i bambini e le donne, vittime di violenza, trafficking e sfruttamento».

Come diventare volontari?

Partecipare a “Il Calendario dell’Avvento solidale” è semplicissimo:

iscriversi sul sito di Mani Tese per ricevere le istruzioni per poter aderire all’iniziativa;

per ricevere le istruzioni per poter aderire all’iniziativa; seguendo quindi gli spunti che verranno forniti, basterà pubblicare sui propri social, Facebook e/o Instagram, una volta al giorno dall’1 al 24 dicembre, i post, con l’obiettivo di raccogliere fondi, promuovere il volontariato e sensibilizzare le persone sui progetti sostenuti da Mani Tese.

Cos’è Mani Tese?

Mani Tese è impegnata in Guinea-Bissau da oltre 40 anni con progetti di cooperazione che prevedono in modo trasversale la protezione dei soggetti più vulnerabili, in particolare di bambini e donne vittime di violenza, sfruttamento e trafficking.In Guinea-Bissau molte bambine e ragazze sono purtroppo vittime di matrimonio forzato e precoce e tante donne sono vittime di violenza di genere.

La percentuale di donne e bambine vittime di mutilazioni genitali femminili è ancora elevata: il 29% di ragazze di età compresa tra gli 0 e i 14 anni e il 44% di donne tra i 15 e i 49 anni ha subito mutilazioni genitali femminili (Unicef, 2020).

