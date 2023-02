I Modà in concerto in Sicilia: le date del 2023 per Taormina e Agrigento

I Modà celebrano i loro vent’anni con un tour che li vedrà impegnati nei teatri di tutta Italia: in Sicilia doppio concerto al Teatro Antico di Taormina e al Teatro Valle dei Templi di Agrigento. Vediamo le date, come acquistare i biglietti e tutte le informazioni utili per non perdersi lo spettacolo.

Dopo il successo di “Lasciami” al 73esimo Festival di Sanremo, a partire dal marzo 2023, i Modà si dedicheranno agli oltre concerti in programma nei principali teatri italiani, accompagnati per la prima volta da un’orchestra, con un tour che continua a registrare date sold out.

I Modà – Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) – saranno in Sicilia al Teatro Antico di Taormina e al Teatro Valle dei Templi di Agrigento, rispettivamente il 2 e il 6 giugno 2023.

Questi i dettagli dei due concerti dei Modà in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo:

2 giugno 2023 – i Modà al Teatro Antico di Taormina alle ore 21.30 (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita);

– i Modà al alle ore 21.30 (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita); 6 giungo 2023 – i Modà al Teatro Valle dei Templi di Agrigento alle ore 21.00 (Festival il Mito, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi).

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, 28 febbraio, su Punto e a Capo (circuito Ciaotickets): con un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.

Il tour dei Modà nei teatri italiani è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Qui il video della canzone “Lasciamo” portata dai Modà al Festival di Sanremo 2023.

