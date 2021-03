Good Practice, UniMe chiede il “voto” agli studenti per migliorare i propri servizi

Tradotto significa buone pratiche e consiste nel dare un voto all’Università di Messina (UniMe). Anche per il 2021, infatti, l’Ateneo messinese aderisce al progetto “Good Practice”, che come obiettivo ha di valutare la performance dell’Ateneo e di confrontarla con altre realtà accademiche italiane, per migliorare i servizi erogati. L’indagine 2020/2021 coinvolge 38 Atenei e 4 Scuole superiori.

Il progetto “Good Practice” nasce nel 1999 da un team di ricercatori del Politecnico di Milano per misurare le prestazioni delle attività amministrative delle Università e delle Scuole superiori, con lo scopo di:

individuare “buone pratiche”,

diffondere i risultati tra gli atenei partecipanti,

comparare le prestazioni su due assi: efficienza ed efficacia.

Le buone pratiche d’Ateneo – il progetto “Good Practice”

Per buona pratica, sia nel pubblico sia nel privato, si intende la creazione di strumenti per facilitare lo scambio di esperienze e favorire così la fruizione, la condivisione e l’utilizzo. Per partecipare al questionario e valutare i servizi offerti dall’Università di Messina è possibile rispondere tramite mail.

Il progetto “Good Practice” ha finora avuto un impatto a diversi livelli:

A livello sociale , ha contribuito a migliorare la qualità del sistema di istruzione superiore , grazie alla diffusione di una cultura basata sulla misurazione. Facendo leva sull’importanza di misurare e discutere le migliori pratiche, abbiamo contribuito a supportare il sistema nel decidere dove allocare le risorse limitate.

A livello di singola università, ha favorito la responsabilità interna facilitando le università nell’individuazione di target fattibili per i servizi di supporto, che sono diventati ormai un elemento di attrazione per le università.

