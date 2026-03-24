Giuseppe Oriti riconfermato Ambasciatore del Gusto DOC Italy per lo Street Food

Importante riconoscimento per Giuseppe Oriti che per il 2026 è stato riconfermato nel ruolo di Ambasciatore DOC Italy per lo street food, consolidando il suo impegno nella promozione e valorizzazione della tradizione gastronomica del cibo da strada. La premiazione si è svolta il 23 marzo nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, a Roma. Il premio Doc Italy celebra le eccellenze italiane, nominando ambasciatori le figure che si distinguono in vari settori.

“Ringrazio per la fiducia la presidente dell’Associazione Nazionale Ambasciatori Doc Italy, Tiziana Sirna” – ha affermato Giuseppe Oriti. “Questa riconferma rappresenta per me un importante riconoscimento professionale e un impegno a proseguire nel lavoro di valorizzazione delle eccellenze del territorio, portando avanti con coerenza e passione quanto fatto finora”.

L’allevatore nebroideo, produttore della pluripremiata porchetta (miglior salume di suino nero per il Gambero Rosso) è da anni un punto di riferimento nel panorama dello street food italiano, grazie a una proposta che affonda le radici nella tradizione siciliana e che trova nel celebre panino con porchetta di suino nero uno dei simboli più rappresentativi. Un prodotto che racconta una filiera attenta, una lavorazione artigianale e un forte legame con il territorio.

Con questa riconferma, Giuseppe Oriti consolida il proprio ruolo di ambasciatore della cultura gastronomica italiana, contribuendo a diffondere, attraverso lo street food, un modello fondato su qualità, autenticità e rispetto delle radici. Gli Ambasciatori del Gusto DOC Italy, infatti, non sono semplicemente grandi professionisti, ma rappresentano le migliori espressioni dei rispettivi settori, capaci di raccontare tradizioni, identità e cultura.

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