Giovanni Alongi è il miglior angiologo d’Italia: chi è il medico siciliano

Ha 36 anni, è nato ad Agrigento ma Messina lo ha adottato: è Giovanni Alongi, medico angiologo vincitore per la terza volta del “MioDottore Award“, premio assegnato dall’omonima piattaforma web sulla base dei voti di pazienti e colleghi ai migliori specialisti d’Italia.

«Ho sempre messo al primo posto – ha detto Alongi – aggiornamento professionale, empatia e amore per il mio lavoro». Il “MioDottore Award”, giunto alla VI edizione, infatti, intende valorizzazione non solo la qualità professionale dei medici recensiti, ma anche la sensibilità dei professionisti che ogni giorno si prendono cura di chi soffre.

Giovanni Alongi è il miglior angiologo d’Italia

Una carriera ricca di traguardi quella di Giovanni Alongi, che ha fondato “Angiocor“: ambulatori specializzati in patologie venose, presenti a Palermo, Messina e Agrigento. I centri rappresentano un’avanguardia del settore perché, grazie a una prevalutazione diagnostica da remoto, si accelerano i tempi di trattamento. Il metodo “Angiocor” privilegia un approccio meno invasivo, abbandonando la tradizionale chirurgia di vene safene e varicose, evitando anestesia, sala operatoria e complicanze.

Non è un caso quindi che Giovanni Alongi abbia raccolto oltre 700 recensioni positive, il numero più alto nel suo campo: premio che il medico siciliano ha già ottenuto nel 2020 e 2022. «Un riconoscimento che mi inorgoglisce, – ha detto Alongi – perché ho sempre messo al primo posto il rapporto medico/paziente, oltre all’aggiornamento professionale, oggi fondamentale per stare al passo con le nuove frontiere terapeutiche. Nel mio settore specifico, le patologie venose (safene, vene varicose, ulcere ecc..) sono tutte croniche, dunque conquistare la fiducia è essenziale per il successo della cura. Ringrazio i colleghi angiologi e chirurghi vascolari per la stima dimostrata nel votare per me».

MioDottore Award

MioDottore quest’anno ha premiato complessivamente 43 medici italiani, uno per ogni specialità e ben cinque sono siciliani: oltre al dott. Alongi, anche Agata Gangemi (logopedia, Gravina di Catania), Maria Concetta Ingemi (oncologia, Messina), Massimo Barretti (Osteopatia, Posturologia e Chiropratica Villabate, Palermo) e Antonio Maglitto (Catania, psichiatria).

