Giovanna Giordano, chi è la scrittrice siciliana candidata al Nobel per la letteratura 2020

È nata a Milano, è siciliana d’adozione e vive tra Messina e Catania la scrittrice Giovanna Giordano, candidata al premio Nobel per la letteratura 2020. A proporla all’Accademia, una delle quattro maggiori Università di Svezia. Appresa la notizia, la scrittrice ha commentato con gioia: «La vita è piena di meraviglie – ha dichiarato – Riesce a stupirti sempre. Tutto può succedere. Ho ragione a credere nell’impossibile. I libri sono come messaggi nella bottiglia. Viaggiano e raggiungono chi vogliono loro».

Il vincitore del premio Nobel per la Letteratura 2020 verrà annunciato a Stoccolma il prossimo giovedì 8 ottobre alle 13.00 e quest’anno il più importante riconoscimento del settore potrebbe attraversare lo Stretto di Messina e arrivare fino in Sicilia, come successo in passato con nomi illustri quali quelli di Luigi Pirandello (originario di Agrigento) e Salvatore Quasimodo (nato a Modica).

«Sto vivendo una girandola di emozioni, dall’incredulità allo stupore – ha aggiunto Giovanna Giordano – per la candidatura a questo prestigioso riconoscimento andato a giganti della letteratura, tra cui i siciliani Quasimodo e Pirandello. Sono perfettamente consapevole che siamo nani sulle spalle di giganti».

Chi è Giovanna Giordano, la scrittrice siciliana candidata al Nobel 2020?

Giovanna Giordano è una scrittrice e giornalista siciliana, i suoi genitori sono entrambi di Messina, ma lei è nata a Milano. Qui sull’Isola ha condotto parte dei suoi studi e oggi vive facendo la spola tra Messina e Catania. Il suo primo romanzo “Cina cara io ti canto” l’ha portata tra i finalisti del Premio Calvino nel 1991. Come riporta la biografia sul suo sito ufficiale, ha pubblicato in tutto tre romanzi e sta lavorando al quarto, «una storia che inizia un secolo fa, di mare e avventura».

Gli altri suoi lavori, tutti editi da Marsilio, sono: “Trentaseimila giorni”, vincitore del Premio Racalmare Sciascia; “Un volo magico”, tradotto in Germania da Lübbe; “Il mistero di Lithian” insignito del Premio Sciascia nel 2004 e presentato al Premio Strega 2005. Nel 2017, Giovanna Giordano ha vinto il Premio Internazionale di Giornalismo Taormina Media Award André Gide.

(172)