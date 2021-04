Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo: Messina si accende di blu

Il 2 aprile è la “Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo” e anche Messina aderisce alle iniziative nazionali accendendo – già dal 28 marzo – di blu la Fontana Senatoria e le Fontane Gemelle di Piazza Unione Europea (o piazza Municipio).

Insieme all’accensione delle fontane cittadine, simbolo della campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Associazione Nazionale per l’Autismo Onlus, in programma anche la 12esima Fiaccolata Virtuale, in streaming dalle 18.00 di oggi sulle piattaforme social dell’Associazione Nazionale “ParlAutismo Onlus”.

La Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo

In tutta Italia iniziative per celebrare la Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo. «Anche quest’anno – ha detto l’assessore Calafiore – pur vivendosi questo periodo di emergenza Covid-19, le iniziative a sostegno delle famiglie colpite dall’autismo non hanno subito alcuna battuta d’arresto, ponendo in essere attività online con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza a riflettere su un disturbo grave come l’autismo, che ha tante ripercussioni dirette non solo sulle persone affette da questa patologia, ma anche sui familiari, in quanto essa si manifesta e si sviluppa in primo luogo nel privato, nella famiglia.

Ma è anche un evento pubblico, sociale, che investe la responsabilità di chi è chiamato ad assicurare a tutti le migliori condizioni di benessere, di tutela della salute e di reciprocità. Per tale ragione è indispensabile la promozione di politiche sociali incisive ed efficaci al fine di realizzare un fronte comune tra istituzioni, realtà associative e di volontariato che, già si adoperano sul nostro territorio, per mettere in campo iniziative e attività di supporto e di inclusione».

Il 2 aprile del 2007

La Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. In Italia 1 bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico.

