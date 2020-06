Giornata Mondiale dell’Ambiente: il video di Marevivo Onlus sulla biodiversità

Oggi – come ogni 5 giugno – è la Giornata Mondiale dell’Ambiente, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. È stata celebrata per la prima volta nel 1974 con lo slogan Only One Earth. Quest’anno la giornata è dedicata al tema della biodiversità del Pianeta.

La biodiversità è la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. L’estinzione di specie rappresenta quindi la minaccia più importante per la biodiversità.

«Circa un milione di specie viventi (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) – afferma l’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – sono minacciate di estinzione. L’attuale ritmo di estinzione delle specie fa ritenere gli scienziati che siamo di fronte alla sesta grande estinzione massa. Molti ecosistemi sono stati distrutti, degradati, frammentati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta. Con la crisi della biodiversità è a rischio la fornitura dei servizi eco-sistemici, dagli alimenti al legno, dall’acqua ai medicinali, dalla regolazione del clima al controllo dell’erosione del suolo, dai valori ricreativi a quelli culturali.

La sicurezza alimentare, il benessere e la prosperità delle comunità umana è messa in pericolo se non si intraprendono azioni per invertire la crisi della biodiversità. Il motto scelto per l’edizione 2020 della Giornata Mondiale dell’Ambiente è “È il momento per la Natura”, per ricordarci che la crisi della biodiversità è una preoccupazione non solo urgente, ma anche esistenziale.»

È il momento per la Natura – Giornata Mondiale dell’Ambiente

L'obiettivo dell'incontro è di far crescere la consapevolezza globale dei cittadini sul tema del declino della natura e stimolare azioni concrete per arrestarlo e invertirlo. Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, l'ISPRA ha organizzato una tavola rotonda in streaming. Intervengono: il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, e il Ministro delle politiche agricole, alimentare e alimentari e forestali, Teresa Bellanova, insieme ai vertici di ISPRA ed esperti e tecnici di numerose istituzioni.

La biodiversità – il video di Marevivo Onlus

Marevivo Onlus è un’associazione ambientalista che da oltre 30 anni si occupa della difesa del mare, si batte per la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle aree marine protette, l’educazione ambientale e la lotta all’inquinamento e alla pesca illegale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Marevivo onlus sui profili social regala a tutti un momento per apprezzare la biodiversità e proteggerla.

Il video di Marevivo Onlus:

Giornata Mondiale dell'Ambiente È la Giornata Mondiale dell'Ambiente, prendiamoci un momento per apprezzare l'incredibile biodiversità del nostro Pianeta e ricordarci che noi facciamo parte di questa realtà: solo proteggendola, possiamo proteggere noi stessi.Condividiamo con voi uno dei nostri video educativi, utile per grandi e piccoli che vogliano conoscere un po' di più dell'ambiente che ci circonda 🌿 #WorldEnvironmentDay Gepostet von Marevivo Onlus am Freitag, 5. Juni 2020

