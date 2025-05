Giornata Mondiale della Croce Rossa: gli eventi previsti a Messina

In coincidenza con l’anniversario della nascita della Croce Rossa, Henry Dunant, l’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa anche a Messina. Si tratta di un momento simbolico e importante che vuole rendere omaggio ai milioni di volontari di tutto il mondo che si mettono a servizio ispirandosi ai Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa, sia in tempo di pace che in contesti di conflitto.

Una settimana ricca di eventi

In tutta Italia sono in previste iniziative di sensibilizzazione e celebrazione. Queste ultime vogliono riconoscere il valore e l’impegno dei volontari. Sono loro i protagonisti in prima linea nella diffusione del diritto internazionale umanitario, nell’educazione alla salute, nella risposta alle emergenze. Non solo: anche nella prevenzione e nel sostegno socio-assistenziale.

Anche il Comitato di Messina partecipa a questa importante ricorrenza. C’è un programma di eventi simbolici ma significativi, che si svolgeranno da lunedì 5 a domenica 11 maggio. Gli eventi vogliono anche offrire visibilità all’azione della Croce Rossa sul territorio e rinnovare l’impegno verso la comunità.

Gli eventi a Messina per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Enti ed Istituzioni, ecco il programma delle iniziative per la Giornata Mondiale della Croce Rossa a Messina:

per tutta la settimana, le facciate dell’Università degli Studi di Messina, del Palazzo del Comune e del Palazzo Sant’Elia (sede della Brigata Aosta) saranno illuminate di rosso , colore simbolo della Croce Rossa. Questo servirà a sensibilizzare la cittadinanza e celebrare l’impegno dei Volontari. L’8 maggio, anche il Bastione della Madonnina , simbolo della città, si illuminerà di rosso.

, a partire dalle ore 10:00, verrà consegnata per essere esposta per tutta la settimana. Ad esporla saranno Sabato 10 maggio , dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30, a Piazza Cairoli sarà allestito il “CRI Village” . Si tratta di uno spazio espositivo e interattivo dove saranno presentate le principali attività che la Croce Rossa Italiana svolge sul territorio . Nel corso della giornata, i cittadini potranno partecipare ad attività di educazione stradale, promozione di stili di vita sani e sensibilizzazione alla donazione di sangue. Inoltre, verranno offerte dimostrazioni gratuite delle manovre salvavita. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino il quotidiano impegno dei volontari della CRI al servizio della comunità.

Per ricevere ulteriori dettagli contattare il seguente numero: 090 2408770.

