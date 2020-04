Giornata Mondiale del Libro: al via la maratona di lettura in streaming

Una maratona letteraria in streaming di sette ore, tra letture di libri, interviste e commenti di scrittori, giornalisti ed esperti di letteratura da tutto il mondo: così la Fondazione De Sanctis celebra la Giornata Mondiale del Libro. Ognuno da casa propria, a distanza per via delle disposizioni anti-coronavirus, ma tutti uniti dall’amore per le parole e le storie che, se ben combinate, sanno raccontare.

Non potendo organizzare nessun evento “fisico” dedicato alla lettura per la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore 2020, la Fondazione De Sanctis e il Centro per il libro e la lettura hanno organizzato una maratona letteraria trasmessa in streaming proprio in queste ore (dalle 11.00 alle 18.00 di oggi) e accessibile gratuitamente.

Per l’occasione, sono stati chiamati a raccolta scrittori, attori, giornalisti ed esperti di letteratura di fama nazionale e internazionale per una giornata di letture, brevi interviste e video-messaggi. C’è chi già ha letto un brano di Oliver Twist, chi si è avventurato nella storia dei detective selvaggi, di Roberto Bolaño, chi è sceso fin giù in Sicilia per immergersi nel mondo dei Malavoglia. Ma le sorprese per questo pomeriggio sono tante e ancora da scoprire.

Per commentare sui social è stato creato l’hashtag #CapolavoriDellaLetteratura.

Dove vedere la maratona di lettura della Giornata Mondiale del Libro?

La diretta della maratona di lettura per la della Giornata Mondiale del Libro è disponibile a questi link:

Scrittori, attori e letterati per la Giornata Mondiale del Libro

Di seguito, l’elenco di scrittori, attori, politici, giornalisti ed esperti di letteratura che interverranno nel corso della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’Autore:

Eraldo Affinati, Anna Ammirati, Sergio Assisi, Corrado Augias, Serena Autieri, Mauro Balzano, Bianca Berlinguer, Daria Bignardi, Claudio Bisio, Piero Boitani, Lina Bolzoni, Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Achille Bonito Oliva, Isabella Bossi Fedrigotti, Paolo Briguglia, Dario Buzzolan, Massimo Cacciari, Cristiana Capotondi, Angelo Piero Cappello, Gianrico Carofiglio, Giuseppe Catozzella, Monica Centanni, Paolo Cognetti, Carlo Cottarelli, Francesca d’Aloja, Tosca D’Aquino, Gabriele Dadati, Matilda De Angelis, Maurizio de Giovanni, Gaia de Laurentiis, Paolo Del Brocco, Cesare De Seta, Donatella Di Pietrantonio, Costanza DiQuattro, Davide Ferrario, Ernesto Ferrero, Giulio Ferroni, Giorgio Ficara, Giovanni Floris, Marcello Fois, Chiara Francini, Massimiliano Fuksas, Nadia Fusini, Alessandro Gassman, Fabrizio Gifuni, Nicola Giuliano, Giordano Bruno Guerri, Lello Gurrado, Alessandro Haber, Filippo La Porta, Nicola Lagioia, Jhumpa Lahiri, Antonella Lattanzi, Cinzia Leone, Luigi Lo Cascio, Elena Loewenthal, Beatrice Lorenzin, Claudio Magris, Raffaele Manica, Gaia Manzini, Neri Marcoré, Luca Marcozzi, Alessandro Mari, Giacomo Marramao, Michela Marzano, Alberto Melloni, Daniele Mencarelli, Marco Missiroli, Francesco Montanari, Raul Montanari, Laura Morante, Francesco Musolino, Massimo Onofri, Carlo Ossola, Orhan Pamuk, Francesco Pannofino, Rocco Papaleo, Valeria Parrella, Giorgio Pasotti, Claudia Petrucci, Violante Placido, Massimo Popolizio, Rosella Postorino, Alessandro Preziosi, Amedeo Quondam, Elisabetta Rasy, Luca Ricci, Francesco Rico, Francesco Rocca, Stefania Rocca, Alba Rohrwacher, Alberto Rossi, Sergio Rubini, Anna Safroncik, Claudio Santamaria, Elisabetta Sgarbi, Marino Sinibaldi, Matteo Strukul, Nadia Terranova, Emanuele Trevi, Licia Troisi, Francesco Valagussa, Giorgio Van Straten, Sandro Veronesi, Bruno Vespa, Massimo Zamboni.

