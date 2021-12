Giornata delle persone con disabilità: Messina ospita la “Carovana dello Sport Paralimpico”

La Giornata Internazionale delle persone con disabilità si celebra ogni 3 dicembre. Istituita nel 1992 dall’ONU, l’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sul tema e di stimolare il dibattito e il confronto. Anche a Messina, per celebrare l’evento mondiale, è stato organizzato un appuntamento: la “Carovana dello Sport Paralimpico”.

«La Giornata delle persone con disabilità si inscrive – si legge nella nota del Ministero della Cultura – in un più ampio contesto di ripartenza, di contrasto alle discriminazioni di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale, che rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in particolare, in quelli inerenti alla qualità dell’educazione, alla riduzione delle disuguaglianze e al rafforzamento del dialogo tra i popoli».

La Giornata delle persone con disabilità a Messina

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, sabato 4 dicembre, dalle 14.30 a Piazza Unione Europea, sarà organizzata la “Carovana dello Sport Paralimpico”. L’iniziativa – promossa dal Comune e dall’Università di Messina – rientra nel progetto “Io Sono (dis)abile e tu?”.

«Un’altra iniziativa – si legge nella nota dell’Ateneo messinese – che mette in risalto il legame fra lo sport, la qualità della vita e i diritti dei disabili». Durante la giornata sarà possibile praticare diversi sport: calcio a 5, pallavolo, tiro con l’arco, tennis, tennis tavolo, judo, pallacanestro, muay thay, fitness, danza, nuoto, atletica leggera, scherma, rugby, ciclismo, powerlifting, pallamano, vela e canottaggio. All’iniziativa, aperta a tutti, parteciperà anche Giovanni Ficarra, campione del mondo di canottaggio e dottorando UniMe. Tra gli obiettivi della Giornata anche quello di eliminare le barriere architettoniche e operare il potenziamento dei siti accessibili a tutti.

