Giornata della Vista 2022, visite oculistiche gratuite all’Unione Ciechi di Messina

Domani, giovedì 13 ottobre, è la Giornata Mondiale della Vista 2022: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Messina aderisce all’evento con visite oculistiche gratuite (su prenotazione). Nell’occasione, si terrà anche un incontro divulgativo con l’equipe medica finalizzato alla prevenzione. Vediamo tutte le informazioni utili e il depliant informativo diffuso dall’Associazione (in Pdf).

La Giornata Mondiale della Vista 2022 è un’iniziativa che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e prevede una serie di eventi di prevenzione e informazione organizzati da IAPB Italia ONLUS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), in collaborazione con le sezioni territoriali della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Per richiedere di essere sottoposti agli screening oculistici gratuiti previsti per la giornata di domani, giovedì 13 ottobre, presso l’ambulatorio dell’Unione Italiana Ciechi di Messina, occorre prenotare telefonando al numero 0902938637. La sede è al numero 98 di Via Santa Cecilia. Nel corso della giornata, inoltre, i volontari del servizio civile universale impiegati all’UICI distribuiranno opuscoli informativi contenenti consigli utili per prevenire le patologie oculari.

A questo link è possibile scaricare la brochure in Pdf.

(9)