Giornata della visibilità trans: flash mob e talk al Salotto Fellini di Messina. I dettagli

Oggi, venerdì 31 marzo, è la “Giornata internazionale della visibilità trans”. Per l’occasione, al Salotto Fellini di piazza Duomo è stato organizzato un evento, con flash mob e talk per informare, sensibilizzare e dialogare su disforia di genere e tutela legale delle persone trans. Ad organizzare è il Comitato organizzatore Stretto Pride 2023.

L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 di oggi, 31 marzo, al Salotto Fellini di piazza Duomo. Nel corso della serata interverranno docenti dell’Università di Messina e degli sportelli legale e psicologico di Arcigay Messina “Makwan”. Ad introdurre l’incontro sarà il presidente di Arcigay Messina “Makwan”, Rosario Duca, e la giornalista Gisella Cicciò.

Tra le rivendicazioni alla base dell’evento quella di «una legge avanzata che riconosca i nostri percorsi di autodeterminazione di genere al di là di lunghi e costosi iter nei tribunali»; la libertà da diagnosi e patologizzazione; «la depsichiatrizzazione della nostra esperienza transgenere, il riconoscimento delle nostre famiglie omotransgenitoriali, l’approccio affermativo delle persone in età evolutiva con varianza di genere».

«Abbiamo diritto – sottolinea l’organizzazione nella nota stampa – ad esistere alla pari in qualsiasi contesto, ad esistere nel mondo dello sport, del lavoro, dei servizi relativi alla salute e tramite una medicina di genere capace di contemplare la pluralità dei nostri corpi oltre soli due modelli proposti. In Italia essere una persona trans non è cosa facile ma ci rendiamo visibili insieme, con orgoglio, da sempre, per portare avanti le nostre lotte. Ora più che mai #nonTnascondere e insieme dobbiamo far sentire la nostra voce!».

Interverranno: la Prof.ssa Maria Rosaria Anna Muscatello, Ordinario di Psichiatria – Università degli Studi di Messina e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria, AOU “G. Martino”; il Prof. Salvatore Settineri, Associato di Psichiatria – Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell’Università degli Studi di

Messina; la Prof.ssa Carmela Mento, Associato di Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Messina; il Dott. Christian Leonardo Cristalli, Responsabile nazionale Arcigay con delega alle persone Trans; l’Avv.ta Annamaria Mormino e l’Avv.ta Serena Valentina Mormino dello Sportello legale Arcigay Makwan Messina; la Dott.ssa Maria Catena Silvestri, Psicologa, psicoterapeuta dello Sportello psicologico Arcigay Makwan Messina.

(Foto © Ted Eytan)

