Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: online la guida per studenti, genitori e insegnanti

Oggi, martedì 7 febbraio, è la “Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo”. Per l’occasione, il Soroptimist Club ha creato una guida destinata a studenti, genitori e insegnanti e finalizzata a contrastare il fenomeno, presentata nella giornata di ieri presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina: «La Guida – ha commentato il sindaco Federico Basile – è uno strumento utile per individuare e affrontare questi fenomeni, anche attraverso l’ascolto e il dialogo».

Suddivisa in tre parti dedicate rispettivamente all’informazione, all’azione e alla narrazione, la Guida contro il bullismo e il cyberbullismo è stata realizzata a livello nazionale dal Soroptimist International d’Italia con il contributo della presidente, Giovanna Guercio, e a cura della past president, Patrizia Salmoiraghi. La sezione di Messina l’ha illustrata ieri, 6 febbraio, a Palazzo Zanca, in vista della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017. Simbolo dell’iniziativa è un braccialetto con un nodo blu.

«Da genitore – ha commentato il sindaco Federico Basile –, prima ancora che da Primo cittadino, ringrazio pubblicamente gli autori della Guida e tutti coloro che ogni giorno si spendono per contrastare e ridurre bullismo e cyberbullismo. La Guida è uno strumento utile per individuare e affrontare questi fenomeni, anche attraverso l’ascolto e il dialogo. La pandemia ha ulteriormente acuito la solitudine dei giovani e il loro uso smisurato di tablet e telefonini. In una società mutevole, il cambiamento passa esclusivamente dalla formazione e dall’informazione. È un tema da discutere, e qui torno al mio ruolo di Sindaco, con azioni concrete e in maniera condivisa tra le Istituzioni oggi qui presenti, che operano sul territorio secondo il proprio ruolo».

Presente anche la presidente del Soroptimist di Messina, Linda Schipani: «Il Soroptimist International d’Italia – ha spiegato – affronta un problema sociale che, accompagnato dallo slogan “Acceleriamo il Cambiamento”, mira anche al raggiungimento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2039“Città e Comunità sostenibili’: una città più attenta alle necessità dell’altro e una città inclusiva e a misura di donna, di giovane e di cittadino”».

In cosa consiste la Guida? Si tratta di un documento scaricabile gratuitamente in PDF, suddiviso in sezioni. Al suo interno c’è una prima parte informativa, riguardante il fenomeno e la sua evoluzione nel tempo, fino all’avvento del “cyberbullismo”, e naturalmente il linguaggio; una seconda parte è dedicata alle domande dei genitori e alle risposte delle psicoterapeute; la terza parte a testimonianze e laboratori.

Per scaricarla basta cliccare qui.

