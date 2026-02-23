Galleria San Jachiddu Messina: chiusura al traffico dal 2 al 6 marzo 2026

La galleria San Jachiddu di Messina sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza, adeguamento alla normativa vigente , gestione e manutenzione. Per questo motivo, dal 2 al 6 marzo 2026 ci saranno dei cambiamenti alla viabilità.

I cambiamenti riguardano la fascia oraria 9-17 in cui vigerà il divieto di transito. Il divieto vale in entrambi i sensi di marcia nella galleria San Jachiuddu. La galleria collega i viali Giostra e Annunziata e saranno chiusi gli svincoli autostradali sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata. Non mancheranno idonee barriere e la segnaletica stradale verticale.

