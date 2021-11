Messina. Galleria San Jachiddu chiusa (ma solo in determinati orari)

La Galleria San Jachiddu chiusa in entrambi i sensi di marcia delle 21.30 alle 6.00 tutti i giorni fino a mercoledì 1 dicembre. Il divieto di transito alla bretella di collegamento tra il viale Giostra e il viale Annunziata è stato istituito dal Comune di Messina per consentire gli interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune.

Di seguito, il comunicato del Comune di Messina, inoltrato questa mattina: «Dalle 21.30 di ieri, lunedì 22, sino alle ore 6 di mercoledì 1 dicembre, nella fascia oraria 21.30-6, è stato istituito il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria San Jachiddu, di collegamento tra i viali Giostra e Annunziata, provvedendo ad interdire le bretelle di collegamento alla stessa galleria sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e di segnaletica di preavviso di chiusura della galleria San Jachiddu lungo i viali Giostra e Annunziata. Il divieto è stato disposto per consentire alla Messinaservizi Bene Comune attività di scerbatura nella galleria San Jachiddu».

Quindi, fino a mercoledì 1 dicembre, tra le ore 21.30 e le ore 6.00 non sarà possibile passare dalla Galleria San Jachiddu, chiusa per interventi di scerbatura. La chiusura sarà indicata sia sul viale Giostra che sul viale Annunziata, tramite apposita segnaletica verticale. Previsto il posizionamento di transenne per interdire il transito.

