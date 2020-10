Galati Mamertino: 1 caso accertato e 35 positivi al test rapido per il coronavirus

A Galati Mamertino, in provincia di Messina, è stato accertato un caso di coronavirus, mentre altre 35 persone sono risultate positive al test rapido per il covid-19. A comunicarlo è l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nino Baglio che spiega come si sta procedendo in queste ore.

«Attualmente – spiegava ieri, mercoledì 7 ottobre, il sindaco di Galati Mamertino Nino Baglio – i cittadini sottoposti al test rapido per il covid-19 risultati positivi sono 35. Di questi, 15 sono già stati sottoposti a tampone molecolare nella postazione drive-in allestita nell’area antistante la caserma dei Carabinieri. Inoltre altre 12 persone, congiunti dell’unico caso positivo accertato, sono già stati sottoposti a tampone molecolare. Speriamo di avere già i risultati definitivi nella serata di domani (oggi, ndr)».

«Abbiamo comunicato all’Asp i dati dei sospetti positivi – ha proseguito – ed ora attendiamo che le altre 20 persone che hanno già eseguito il test rapido con esito positivo siano contattate per eseguire il tampone molecolare. Sono state, inoltre, chiuse le scuole e gli uffici comunali per la sanificazione».

In tutto attualmente sono stati effettuati almeno 150 test rapidi sulle persone entrate a contatto diretto ed indiretto con il soggetto risultato positivo al covid-19 lunedì 5 ottobre. Ulteriori tamponi rapidi saranno effettuati oggi. Per prendere ulteriori provvedimenti si attendono i risultati definitivi. Intanto, l’Amministrazione invita la cittadinanza alla calma e alla collaborazione.

