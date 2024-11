Fondo Basile Messina: consegnati i lavori di bonifica

Fondo Basile Messina. Il 31 ottobre scorso sono stati consegnati all’impresa Cericola i lavori di bonifica per l’area di Fondo Basile, intervento necessario per rimuovere le sostanze inquinanti rilevate nel terreno e nel sottosuolo.

Le indagini ambientali, avviate nel 2022, hanno evidenziato la presenza di sostanze inquinanti nel terreno e nelle falde acquifere, in concentrazioni superiori ai limiti consentiti per le aree verdi e residenziali. Gli interventi di bonifica permetteranno la completa rimozione degli agenti inquinanti, aprendo la strada alla costruzione di 60 nuove unità abitative una volta conclusi i lavori.

Fondo Basile Messina: sale a 7 il numero dei cantieri

Con la consegna dei lavori del 31 ottobre sale a 7 il numero dei cantieri avviati a Messina nel corso dell’anno. Il sub commissario al risanamento Marcello Scurria ha commentato con soddisfazione: «il 2024 è stato un anno mirabilis. Tra cantieri avviati ed in fase di conclusione sono già sette nei diversi punti della città da nord a sud. Tra opere di bonifica, demolizioni, sgomberi, riqualificazioni entro fine anno arriveremo a 12 cantieri in contemporanea e questo è per noi motivo di massima soddisfazione. L’ufficio risanamento è impegnato mattina e sera dando il massimo per raggiungere i risultati. Tutto questo è effetto della legge del 2021 ed un particolare ringraziamento va alla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano».

I presenti alla consegna dei lavori

Alla consegna erano presenti:

Marcello Scurria , sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,

, sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, l’architetto Grazia Marullo , coordinatrice del settore tecnico dell’ufficio commissariale,

, coordinatrice del settore tecnico dell’ufficio commissariale, il direttore dei lavori, ingegnere Gaetano Saitta ,

, il geometra Giacomo Amico, responsabile unico del procedimento per il Genio Civile.

Scheda lavori Fondo Basile

Area: 5.200 mq

Impresa esecutrice: Cericola srl

Soggetto attuatore: ingegnere capo Genio Civile Santi Trovato, rup geometra Giacomo Amico

Direzione lavori: ingegnere Gaetano Saitta

Importo al netto del ribasso d’asta: euro 1. 031.108,75

Tempi di consegna: 150 giorni

Progettazione interventi bonifica-pH3 Engineering srl

Sostanze inquinanti ritrovate nel suolo e sottosuolo: piombo (contaminante più diffuso nella popolazione di dati raccolti), zinco, idrocarburi pesanti, mercurio ed in misura minore cadmio, rame ed arsenico.

(4)