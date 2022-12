Fondi PNRR per Messina: online il decreto di finanziamento per l’impianto di Mili Marina

Confermato il finanziamento da oltre 27 milioni di euro, con fondi PNRR, per la realizzazione a Mili Marina di un impianto di trattamento della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e di supporto al ciclo depurativo. La struttura consentirà di trattare direttamente a Messina la frazione unica della raccolta differenziata, risparmiando sui costi del trasporto fuori provincia e del trattamento presso impianti privati.

A confermare il finanziamento, che copre 27.184.133,29 euro sull’importo complessivo di 33.472.434,10 euro, il decreto del Ministero dell’Ambiente e per la Sicurezza Energetica n.198 del 2 dicembre 2022. La proposta progettuale, redatta dal Comune di Messina, era stata inoltrata dalla SRR Messina Area Metropolitana a febbraio dello scorso anno. Il progetto ha ottenuto un punteggio di 75,80, posizionandosi tra i primi gradini della graduatoria.

Gli altri progetti in graduatoria per Messina

In graduatoria anche altri progetti proposti dalla SRR che riguardano il Comune e la provincia di Messina, tre dei quali in posizione abbastanza alta da poter ottenere il finanziamento. Vale a dire:

al 33esimo posto il “ Potenziamento dell’impianto di selezione della frazione secca dei Rifiuti Urbani di contrada Pace ” per un finanziamento richiesto pari a 2.397.446,39 euro su un importo complessivo di 3.028.041,02 euro;

” per un finanziamento richiesto pari a 2.397.446,39 euro su un importo complessivo di 3.028.041,02 euro; al 42esimo posto “ Impianto di trattamento della FORSU nel Comune di Monforte San Giorgio (ME )”, per un finanziamento richiesto pari a 23.758.000,00 euro su un importo complessivo di 31.717.714,52 euro;

)”, per un finanziamento richiesto pari a 23.758.000,00 euro su un importo complessivo di 31.717.714,52 euro; al 73esimo posto le “Stazioni di trasferenza nelle 3 aree servizi del Comune di Messina”, per un finanziamento richiesto pari a 1.726.122,28 euro su un importo complessivo di 2.091.915,84 euro.

Gli altri interventi in graduatoria fanno riferimento ai Comuni di Roccafiorita, Mongiuffi Melia e Messina e riguardano il compostaggio di prossimità per un totale di circa 7 milioni di euro richiesti. La loro posizione in graduatoria, però, è più bassa; cosa che rende improbabile un effettivo finanziamento.

