Fondi per 8 milioni di euro destinati agli ITS. C’è anche l’Albatros di Messina

Per il biennio 2021/2023 sono in arrivo fondi per quasi 8 milioni e mezzo di euro che la Regione Siciliana investirà per i piani dell’offerta formativa di undici Istituti tecnici superiori (ITS). Tra questi anche la Fondazione Albatros di Messina. A comunicare l’arrivo dei fondi è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla.

«Come ampiamente rilevato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), – ha detto Lagalla – gli Its svolgono un ruolo fondamentale nel campo della formazione professionale e il governo Musumeci intende accompagnare il sistema regionale Its verso il raggiungimento di elevati standard qualitativi.

Vogliamo rafforzare ulteriormente l’offerta di istruzione terziaria non universitaria e implementare nuove competenze in linea con i fabbisogni delle imprese, contribuendo in questo modo alla promozione dei processi di innovazione connessi allo sviluppo del territorio regionale. Occorre continuare a investire sui giovani e sulla formazione di competenze altamente specializzate, per garantire competitività e chance occupazionali alle prossime generazioni».

Fondi per gli undici ITS siciliani

I fondi sono quindi destinati agli undici Its riconosciuti e operanti in Sicilia, ma quest’anno c’è una novità: differentemente dagli anni precedenti oggi ci sono due linee di intervento e la seconda, in particolare, dispone un finanziamento aggiuntivo alle Fondazioni Its risultate meritevoli di premialità nel monitoraggio nazionale, affinché promuovano l’internazionalizzazione e l’attività di ricerca.

Nello specifico, la linea 1 si rivolge sia alle Fondazioni i cui corsi, già conclusi, risultano positivamente collocati nel monitoraggio nazionale Indire 2021, con un’offerta formativa di massimo quattro corsi biennali, sia alle Fondazioni i cui corsi non risultano positivamente collocati nel monitoraggio nazionale, con un’offerta formativa di due corsi biennali.

Sempre a questa linea di finanziamento, possono fare istanza le Fondazioni di nuova costituzione, con un’offerta formativa di due corsi biennali. Per la linea 2, invece, potranno concorrere esclusivamente le Fondazioni risultate meritevoli di premialità nazionale nel monitoraggio. In questo caso, la quota di finanziamento dovrà essere destinata all’attivazione di due nuovi percorsi biennali, aggiuntivi ai precedenti, finanziati con la linea 1, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento e orientati all’internazionalizzazione e allo sviluppo dell’attività di ricerca.

Il sistema Its ha già dimostrato di rappresentare un segmento cruciale della infrastruttura formativa siciliana poiché risponde alla domanda, espressa da parte delle imprese, di profili professionali con elevate competenze tecniche nei settori più avanzati della produzione, dell’efficienza energetica, delle nuove tecnologie, nonché delle attività culturali, del turismo, dell’ingegneria, dell’informazione e della comunicazione.

Cosa sono gli Its?

Gli Its sono Fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria, didattica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nate attraverso un sistema che mette in rete istituti scolastici superiori, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali, con la possibile partecipazione di soggetti privati ed aziende.

Le Fondazioni operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale. L’offerta formativa di Istruzione tecnica superiore consente di realizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento di un diploma di tecnico superiore.

Le Fondazioni siciliane, già operanti sul territorio, sono:

Its Archimede “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali” di Siracusa,

Its “Efficienza energetica” di Enna,

Its Albatros “Nuove tecnologie per il made in Italy” di Messina ,

, Its “Mobilità Sostenibile e trasporti” di Catania,

Its Steve Jobs “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” di Catania,

Its Sicani “Nuove tecnologie per il made in Italy – Agroalimentare” di Agrigento,

Its Madonie “Tecnologie e sistemi agroalimentari”,

Its Alessandro Volta “Nuove tecnologie della Vita” di Palermo,

InfoMobPmo “Mobilità sostenibile di Palermo,

Its Emporio del Golfo “Nuove tecnologie per il made in Italy” di Trapani,

Its Aerospazio Sicilia “Mobilità sostenibile” di Ragusa.

