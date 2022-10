Fondazione di Comunità di Messina premiata a Milano per il progetto Capacity

La Fondazione di Comunità di Messina ha vinto il premio “Impatto” per il progetto Capacity, durante la decima edizione del Salone della CRS e dell’Innovazione sociale di Milano. Il premio valuta l’impatto generato da progetti che intendono contribuire al percorso verso lo sviluppo sostenibile.

«Capacity – si legge nella nota – ha permesso di liberare dalle baraccopoli l’area di Fondo Saccà e di Fondo Fucile, restituendo dignità e diritti alle circa 650 persone che vivevano in una situazione di degrado estremo, in condizioni insalubri fra amianto e cemento. Tutte le persone (205 famiglie) che abitavano nelle due baraccopoli sono andate a vivere in una casa scelta.

Sessantasei nuclei familiari hanno potuto acquistarne una grazie allo strumento del Capitale Personale di Capacitazione (CPC) e l’accesso agevolato al credito. A 139 nuclei è stata assegnata un’abitazione con case acquistate sul libero mercato da parte del Comune. Ma non solo. Oltre al diritto all’abitare, Capacity ha attivato una filiera integrata di interventi per generare opportunità sul diritto al lavoro, alla conoscenza e alla socialità».

Il progetto Capacity

Capacity è un programma di rigenerazione urbana e sociale della città di Messina finanziato dal Programma Straordinario di Riqualificazione e Sicurezza delle Periferie Urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri e messo in campo dal Comune di Messina (capofila e cofinanziatore), dalla Fondazione di Comunità di Messina (co-ideatore, partner strategico, tecnico e cofinanziatore) e da un’ampia rete di partner fra cui la Cooperativa EcosMed, l’Università degli Studi di Messina, il Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione (Mecc), REVES (Rete europea delle Città e delle Regioni per l’Economia Sociale), la Cooperativa Lilium e le Associazioni Lavoroperazione e Hic et Nunc.

