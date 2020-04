Fiaba per Nemo: le video storie per far sorridere e sognare i bambini (e gli adulti)

Ogni sabato una fiaba per far sognare e sorridere tutti i bambini (ma anche gli adulti) che in questi giorni sono costretti a stare a casa. È questo “Fiaba per NeMO”, il progetto del Centro Clinico NeMO SUD di Messina nato 7 anni fa e che in queste settimane, in un periodo surreale e complicato per tutti, si trasforma. Si adegua al tempo che stiamo vivendo.

Sono tutte storie inedite, pensate proprio per regalare un sorriso in giorni complessi come quelli che stiamo vivendo a causa dell’emergenza corovavirus. Perchè nessuno può mettere limiti alla fantasia.

Già online da questa mattina la prima video storia, disponibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di NeMO SUD.

Una squadra davvero speciale

Il progetto Fiaba per Nemo, ideato dall’Ufficio Comunicazione e Raccolta fondi di NeMO SUD, ha coinvolto diversi amici del Centro, professionisti di grande sensibilità a cui è stato chiesto di donare tempo, creatività ed impegno. È nato così un team davvero speciale.

A narrare le storie è Stefania La Foresta, neuropsicologa del Centro NeMO SUD. Le fiabe sono state illustrate da Monica Bellantone, Maria Riccia e Cristina Ipsaro Passione e, per renderle ancora più speciali, ogni fiaba ha una sua colonna sonora ed una canzone scritta proprio per i bimbi. La musica è di Alessandro Silipigni che si è occupato anche del montaggio video. I testi delle fiabe e delle canzoni sono di Letizia Bucalo Vita.

Il risultato è una coccola per tutti i bimbi, una carezza che arriva dritta al cuore.

#FiabaPerNeMO – La Grotta del Fante

https://www.facebook.com/nemosud/videos/173651433778122/

