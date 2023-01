Festività, ponti e weekend lunghi: uno sguardo al calendario 2023

Il 2023 sarà un buon anno per chi ha voglia di qualche giorno di riposo in più: tanti i ponti e weekend lunghi che sarà possibile sfruttare, magari anche per qualche mini-vacanza chiedendo pochissimi giorni di ferie. Vediamo l’elenco delle festività, con uno sguardo anche a quelle esclusive della città di Messina.

Tutte le festività, i ponti e weekend lunghi del 2023

Reduci dal pranzo di Capodanno e subito a lavoro, succede quando il 1° gennaio cade di domenica, com’è appena successo in questo inizio d’anno. Ma il 2023 si fa subito perdonare, regalando ai lavoratori un bel weekend lungo per l’Epifania. Ma andiamo al sodo e pubblichiamo, di seguito, l’elenco delle festività, dei ponti e dei weekend lunghi del 2023:

venerdì 6 gennaio – quest’anno l’ Epifania cade di venerdì, quindi per chi non lavora il sabato, o in caso contrario, ha la possibilità di prendersi un giorno di ferie, si prospetta un bel ponte;

– quest’anno l’ cade di venerdì, quindi per chi non lavora il sabato, o in caso contrario, ha la possibilità di prendersi un giorno di ferie, si prospetta un bel ponte; Carnevale, il martedì grasso è il 21 febbraio;

il martedì grasso è il Pasqua e Pasquetta saranno domenica 9 e lunedì 10 aprile ;

saranno ; martedì 25 aprile – la Festa della Liberazione nel 2023 cade di martedì;

– la Festa della Liberazione nel 2023 cade di martedì; lunedì 1 maggio – se nel 2022 il primo maggio, Festa dei Lavoratori, è caduta di domenica, nel 2023 sarà di lunedì. Nessun ponte, ma un weekend lungo non ce lo toglie nessuno;

– se nel 2022 il primo maggio, Festa dei Lavoratori, è caduta di domenica, nel 2023 sarà di lunedì. Nessun ponte, ma un weekend lungo non ce lo toglie nessuno; venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno – weekend lungo per gli abitanti della città dello Stretto. La Festa della Repubblica e la Madonna della Lettera nel 2023 cadono di venerdì e sabato;

– weekend lungo per gli abitanti della città dello Stretto. La Festa della Repubblica e la Madonna della Lettera nel 2023 cadono di venerdì e sabato; martedì 15 agosto – ponte per chi lavora ad agosto anche in occasione di Ferragosto;

– ponte per chi lavora ad agosto anche in occasione di Ferragosto; mercoledì 1 novembre – Tutti i Santi nel 2023 capita di mercoledì;

– Tutti i Santi nel 2023 capita di mercoledì; venerdì 8 dicembre – weekend lungo (o ponte) anche per l’Immacolata nel 2023;

– weekend lungo (o ponte) anche per l’Immacolata nel 2023; lunedì 25 e martedì 26 dicembre – nel 2023 Natale cade di lunedì, quindi weekend superlungo per chi non lavora il sabato;

Infine, anche se tecnicamente non è il 2023, l’1 gennaio 2024 sarà lunedì. Meno bene l’anno prossimo per l’Epifania, che cadrà di sabato.

