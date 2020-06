Festività del 2 e 3 giugno: quando è possibile conferire i rifiuti a Messina (e quando no)

Raccolta differenziata regolare, ma si ferma l’indifferenziata a Messina per un giorno in occasione dei giorni festivi del 2 giugno (Festa della Repubblica) e del 3 giugno (Madonna della Lettera). MessinaServizi Bene Comune ha chiarito quando e come sarà possibile conferire i rifiuti nelle prossime 72 ore in base al calendario stilato dall’Azienda e suddiviso per zone.

In occasione delle giornate prefestive il servizio di raccolta dei rifiuti può subire alcune variazioni o rallentamenti. È il caso di Messina, ma solo a metà. Si ferma, infatti, in città la raccolta e quindi il conferimento dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti per la giornata di oggi, perché domani la spazzatura non verrà ritirata se non attraverso il servizio porta a porta. Il conferimento dell’indifferenziato sarà possibile sia il 2 giugno (quindi domani sera, in vista di mercoledì mattina) che il 3 giugno. Tutto regolare, invece per chi abita in zone servite, appunto dal porta a porta; mentre il conferimento dell’indifferenziato.

Quando si possono gettare i rifiuti tra l’1, il 2 e il 3 giugno

Quindi, ricapitolando:

non si può conferire l’indifferenziata nei cassonetti nella giornata di oggi , lunedì 1 giugno. Lo so potrà fare, invece, domani e dopodomani, vale a dire il 2 e il 3 giugno;

, lunedì 1 giugno. Lo so potrà fare, invece, domani e dopodomani, vale a dire il 2 e il 3 giugno; la raccolta differenziata porta a porta prosegue regolarmente secondo i calendari della MessinaServizi Bene Comune.

Calendario della raccolta differenziata a Messina

Porta a porta area Nord

Si ricorda che martedì 2 giugno 2020 va ritirato il vetro, quindi va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

Porta a porta area Sud

Si ricorda che martedì 2 giugno 2020 va ritirata la carta, quindi va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

(40)