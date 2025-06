Festa di Sant’Antonio a Messina: la Notte Bianca del 14 giugno e gli altri eventi

Presentato questa mattina al Comune di Messina il calendario delle iniziative religiose e civili promosse per la festa in onore di Sant’Antonio.

Sono state anche illustrate le attività in programma per la “Notte Bianca per Sant’Antonio” e della tradizionale Processione con il Carro Trionfale. L’evento è promosso da padre Magro, rettore della Basilica, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Comune di Messina.

I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio si svolgeranno dal 12 al 15 giugno 2025.

Festa di Sant’Antonio a Messina: momento di fraternità

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato che i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio costituiscono un momento di festa importante. «Sant’Antonio è sentito in tutta la città e anche quest’anno vedo tante locandine e questo vuol dire che gli sforzi che si fanno ottengono grandi risultati. Inoltre, voglio sottilineare il sentimento di collaborazione tra tutti gli enti della città. Anche quest’anno sono convinto che i festeggiamenti avranno successo. Stare insieme in un contesto gradevole ci fa stare bene ed è ciò a cui dobbiamo spirare, in questo caso, sotto le parole di Sant’Antonio» – ha aggiunto.

Padre Magro è entrato nel vivo del programma in onore della festa di Sant’Antonio a Messina. Durante la Notte Bianca ci sarà una premiazione speciale che andrà al dott. Gringeri, chirurgo originario di Messina che lavora a Padova. Il premio vuole gratificare chi fa del bene. «Non posso che dire un grande grazie all’Amministrazione. La direzione artistica della Notte Bianca di Sant’Antonio è curata da Teresa Impollinia e quest’anno ci sono tanti artisti» – ha sottolineato.

La Notte Bianca si terrà il 14 giugno dalle ore 20:00 all’una di notte. Si tratta di un evento culturale, di arte, musica e spettacolo di carattere aggregativo che coinvolge cittadini e visitatori, un momento di spettacolo e fraternità per tutti coloro che affolleranno le vie attorno al Santuario per assistere alle oltre 20 manifestazioni tra cui: spettacoli, giocolieri, artisti di strada, illusionisti, concerti, degustazioni, sport, sfilate di moda e infiorate.

La Notte Bianca di Sant’Antonio

Teresa Impollonia ha, infatti, sottolineato che all’interno dei festeggiamenti per S. Antonio, ci sono grandi attività religiose ma non solo. Lei stessa, in Piazza Annibale Di Francia, curerà uno spettacolo con cantanti, ballerini della città e il Concerto della cantante Cecilia Gayle.

Nella cornice della scalinata Zuccarello di largo Avignone, ci sarà uno spettacolo di beneficenza con vari cantanti e artisti e il Concerto dei Los Locos.

In Piazza Lo Sardo si svolgerà una kermesse di musica e danza a cura di Patrizia Alessandro con scuole di danza di Messina e provincia. «Anche Atm si è resa disponibile per i più piccoli, mettendo a disposizione un pullman in cui ci sarà un dj set» – ha spiegato.

La festa di S. Antonio a Messina fra fede, spettacoli e arte

Durante la Notte Bianca in onore a Sant’Antonio a Messina ci sarà anche il grande spettacolo lumino musicale delle luminarie artistiche sulla via S. Cecilia che saranno animate al ritmo di luci e musica. Anche le comunità etniche di Messina, quella Srilankese e quella FIlippina, contribuiranno con degli spettacoli.

L’assessore Massimiliano Minutoli ha ricordato il prezioso contributo dei volontari della Protezione Civile in avvenimenti come questo e ha aggiunto: «per organizzare un cartellone di questa portata c’è tanto lavoro e siamo lieti di supportare queste iniziative che danno visibilità a Messina».

All’interno della basilica santuario, inoltre, si terranno ben 5 concerti con l’esibizione di giovani artisti del conservatorio Arcangelo Corelli e il giovane artista messinese Italobartolomeo Fucile che ha partecipato a The Voice Kids.

Domenica 15 giugno alle 19:30 si snoderà per le vie cittadine la maestosa processione con il Carro Triofale. Per la processione sarà presente Sua Eminenza il Cardinale Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero Vaticano per le Chiese Orientali. Alle 21:15 ci sarà la benedizione ai pellegrini e ai devoti su via S. Cecilia e a seguire i fuochi d’artificio e lo spettacolo del duo comico Toti e Totino.

