Festa della Musica: apertura straordinaria del Museo regionale Accascina di Messina

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, il Museo regionale di Messina Accascina resterà aperto fino alle 23:40. I visitatori potranno esplorare le sale del museo accompagnati da performance musicali a sorpresa e pagando un ticket dal prezzo simbolico di 1 euro. Un’occasione unica che unisce l’arte e la musica, per offrire ai visitatori un’esperienza nuova e unica.

Sarà possibile visitare anche la Mostra “1908 CittàMuseoCittà”, inaugurata lo scorso novembre. Un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta della Messina che non esiste più. I visitatori, infatti, possono camminare tra i reperti architettonici recuperati dalle macerie dopo il tragico sisma e di visionare documenti storici e filmati d’epoca.

Festa della Musica Messina: visitare il museo

Per visitare le sale del museo e la Mostra “1908 CittàMuseoCittà”, il biglietto avrà un prezzo simbolico di €1,00.

A partire dalle 19:40, le biglietterie riapriranno al pubblico. L’accesso alle sale del museo sarà possibile dalle 20:00 alle 22:45, con chiusura alle 23:40.

Il biglietto dovrà essere acquistato sul posto prima dell’ingresso, entro e non oltre le 22:40. Non sono accettate prenotazioni telefoniche o via email.

L’accesso alla Mostra “1908 CittàMuseoCittà” seguirà orari prestabiliti: 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55. Ogni fascia oraria prevede un massimo di 20 persone.

L’acquisto del biglietto deve avvenire almeno cinque minuti prima dell’orario di inizio della visita, se ci sono ancora posti disponibili.

Oltre l’orario di inizio della visita, l’ingresso non sarà più consentito, anche se si possiede un biglietto.

