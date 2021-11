Festa dell’Albero 2021, a Messina verranno piantati 100 alberi: ecco dove

Anche Messina celebra la Festa dell’Albero 2021 e lo fa rimboccandosi le maniche per rendere la città un po’ più green. L’appuntamento è per sabato 20 novembre, sui Colli San Rizzo, con l’associazione Fare Verde per piantare 100 nuovi alberi. Cosa serve per partecipare? Semplicemente olio di gomito e buona volontà.

Festa dell’Albero 2021, l’appuntamento sui Colli San Rizzo

I 100 alberi verranno piantati dai volontari di Fare Verde Messina, “Vento dello Stretto” e dagli scout del gruppo “C.N.G.E.I di Messina” a Pizzo Chiarino, sui Colli San Rizzo.

Chiunque voglia partecipare dovrà prima recarsi alle ore 09.00 alle “quattro strade” e da lì poi si proseguirà verso la località prescelta.

Che cos’è la Giornata nazionale degli Alberi

La Giornata nazionale degli Alberi è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica nel 2013, ma esiste in Italia dal 1898, nata per riflettere sul ruolo fondamentale di alberi, boschi e foreste nella vita dell’uomo. Con la legge istitutiva, tutti i comuni sono stati obbligati a piantare un albero per ogni nuovo nato.

La Festa dell’Albero è un evento patrocinato dal ministero dell’Integrazione e quest’anno è stata accompagnata dal titolo “Alle radici dell’accoglienza”.

L’albero è il simbolo della natura e rappresenta radicamento, vita e appartenenza al territorio. Piantare un albero può essere un gesto concreto di vita e di speranza. La piantumazione di quest’anno è dedicata da Legambiente ai diritti dei migranti e a tutte le bambine e ai bambini nati in Italia da genitori stranieri.

(10)