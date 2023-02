Ferrovie dello Stato assunzioni diplomati: come candidarsi al lavoro

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane procede con nuove assunzioni per diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Operatori Specializzati Attività di Supporto/Operatori Specializzati di Protezione Aziendale.

Le figure si occuperanno di:

monitoraggio delle criticità di security, attraverso un’attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale, concorrendo all’elaborazione di progetti e favorendo le necessarie attività di tutela;

presenziamento degli asset aziendali in occasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull’attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità;

vigilanza sul corretto afflusso/deflusso dei passeggeri e del personale autorizzato ad accedere all’interno delle aree individuate anche mediante il controllo dei titoli che ne danno diritto;

presidio della corretta entrata/uscita dei mezzi autorizzati e il rispetto delle regole disposte dalla Società;

gestione degli apparati di sicurezza e verifica del corretto funzionamento; rilevazione, individuazione e informazione circa gli eventi anomali, rapportandosi tempestivamente al Capoturno.

Le sedi di lavoro sono a: Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

Ferrovie dello Stato lavoro: i requisiti richiesti

Per partecipare ai colloqui è necessario possedere i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni;

Diploma di scuola superiore quinquennale.

Costituiranno titolo preferenziale:

voto di diploma;

conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo (da indicare nell’apposito form on-line);

residenza nella Regione sede di Lavoro posseduta prima della scadenza del presente Avviso;

pregressa esperienza nelle Forze dell’Ordine, nell’Esercito e nei Vigili del Fuoco o in attività di security;

pregressa esperienza in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Come candidarsi

Per candidarsi al lavoro è necessario inviare la domanda, entro e non oltre il 2 marzo 2023, tramite il modulo che trovate a questo link.

