Fermate straordinarie per i treni ad Alì Terme e Scaletta Zanclea: l’annuncio di Trenitalia

La richiesta è arrivata da dai sindaci di Alì Terme e Scaletta Zanclea: Trenitalia ha previsto delle fermate straordinarie per i treni regionali e regionali veloci della tratta Messina-Catania-Siracusa da lunedì 6 febbraio a sabato 25 febbraio 2023. Tutti i dettagli.

Lo ha appena comunicato Trenitalia. In occasione dei lavori programmati sulla Strada Statale 114 all’altezza di Capo Alì, la Società ha assegnato alcune fermate straordinarie, appunto, presso Alì Terme e Scaletta Zanclea, per consentire ai residenti di spostarsi in treno più facilmente tra le località della costa ionica della provincia di Messina. La decisione è stata presa da Trenitalia a seguito della richiesta presentata dai sindaci dei due comuni della provincia peloritana.

Maggiori informazioni sulla piattaforma ufficiale di Trenitalia, a questo link, e naturalmente nelle stazioni.

(1)