Federico Basile presenta la nuova “squadra”: ecco la Giunta bis di Messina

Presentata questa mattina a Palazzo Zanca la nuova Giunta Comunale di Messina dal sindaco Federico Basile. Il Primo Cittadino ha ufficializzato la composizione dell’esecutivo. Inoltre, ha reso note le deleghe attribuite agli assessori e illustrato il nuovo assetto della Giunta con le linee programmatiche che accompagneranno l’attività amministrativa.

Continuare con spirito di squadra

«Oggi presentiamo la squadra di Governo del Basile bis con sei nomi confermati e tre nuovi colleghi. Continueremo quello che abbiamo saputo fare bene in questi anni, l’obiettivo è questo ed è anche l’obbligo che abbiamo nei confronti di chi ci ha dato fiducia. Continueremo ad andare avanti con lo spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto» – ha dichiarato in apertura il sindaco di Messina Federico Basile.

Il Primo Cittadino ha poi continuato presentando tutta la nuova Giunta Comunale di Messina a partire dall’assessore Francesco Caminiti che avrà le seguenti deleghe:

infrastrutture e lavori pubblici;

edilizia pubblica e privata;

pianificazione urbana e programmi complessi;

mobilità e viabilità urbana;

pianificazione ed efficientamento risorse energetiche;

politiche del mare, beni demaniali e fluviali.

«Sono pronto con nuovi stimoli per lavorare al meglio e intraprendere buone sfide per tutto quello che é necessario per Messina» – ha affermato l’assessore.

L’assessora Liana Cannata avrà le seguenti deleghe:

decoro, arredo urbano spazi pubblici;

pari opportunità;

politiche ambientali e transizione ecologica,

politiche agroalimentari.

L’assessora Alessandra Calafiore riconferma le deleghe già avute nella precedente Giunta:

politiche sociali del volontariato, della casa e della salute;

volontariato del settore degli animali;

acquario e dimora per gli animali.

Dopo Alessandra Calafiore, è stato il turno dell’assessore Antonino Carreri che nella nuova Giunta Comunale di Messina avrà le seguenti deleghe:

rapporti con il Consiglio comunale;

attuazione Decentramento amministrativo;

rapporti con Comitati civici e Municipalità.

«Grazie a tutta la squadra per l’accoglienza. Con rinnovato entusiasmo e spirito di collaborazione, mi appresto a continuare il servizio» – ha dichiarato l’assessore.

Le deleghe dell’assessore Massimo Finocchiaro saranno:

manutenzioni Beni e Servizi e pronto intervento;

sicurezza luoghi di lavoro;

interventi igienico-sanitari;

servizi al cittadino;

spettacoli e Grandi Eventi;

attività produttiva e promozionale (Agricoltura, pesca, artigianato, industria, commercio, mercati);

cimiteri.

L’assessore Enzo Caruso riconferma le precedenti deleghe:

beni e Politiche culturali;

turismo e “Brand Messina”;

rapporti con gli Enti teatrali;

valorizzazione del Patrimonio fortificato di Messina;

antichi mestieri e tradizioni popolari;

toponomastica.

I “nuovi acquisti” della Giunta Comunale di Messina

Il primo nome dei “nuovi acquisti” nella Giunta comunale di Messina è quello di Stello Vadalà che si occuperà di:

pubblica Istruzione e servizi scolastici;

formazione;

politiche sportive.

«Questa occasione significa tornare al servizio della mia città e dei giovani nei quali credo in maniera profonda. Mi auguro di fare tanto nel corso del mio mandato» – ha affermato.

La giovane Iris Forami, invece, si occuperà delle Politiche Giovanili e dell’impatto generazionale sulle Politiche pubbliche.

Il terzo nome delle “new entry” è quello di Laura Castelli che sarà anche il nuovo vicesindaco della città di Messina. Le sue deleghe sono:

contenzioso;

contrasto all’evasione ed elusione tributaria locale;

gestione e valorizzazione patrimonio culturale;

cerimoniale ed Ufficio di gabinetto;

sistemi informativi e tecnologici.

Laura Castelli ha dichiarato: « questo momento è emozionante perchè so quanto impegno c’è dietro a questo progetto. Voglio dare tanto a questa città giorno per giorno».

Dopo tutta la presentazione della nuova Giunta Comunale di Messina, ogni assessore ha prestato giuramento.

In conclusione, non sono mancati gli auguri di Cateno Del Luca alla nuova squadra di Governo bis di Federico Basile.

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