Fase 2. Dall’igiene alla distanza: le regole per la riapertura dei negozi

Lunedì 18 maggio è prevista in tutta Italia la riapertura dei negozi, secondo quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte per la fase 2, quella di convivenza con il coronavirus. Commercianti e clienti dovranno continuare a rispettare alcune regole di sicurezza stabilite dal Ministero della Salute per ridurre il rischio di nuovi contagi. Per fare chiarezza, nei giorni scorsi, da Roma è stato diffuso un breve prontuario, una locandina contenente le disposizioni principali.

Dal 4 maggio, infatti, – come si legge nel decreto del 26 aprile – è iniziata la fase 2, durante la quale sono state previste le prime riaperture, ma sempre nell’ottica di continuare a monitorare l’emergenza covid-19. Riaperte le fabbriche e le prime attività, allentate le restrizioni sugli spostamenti per chi pratica sport – almeno a livello individuale –, da lunedì sarà il turno dei negozi di ripartire. Al loro fianco, nelle regioni meno colpite dall’epidemia, ci saranno anche bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri e centri estetici, per i quali il Governo predisporrà linee guida ben precise.

In attesa delle nuove indicazioni, tra cui ci saranno anche quelle più specifiche per le attività di ristorazione e di cura della persona, vediamo quali sono, in generale, le regole che riguardano tutti gli esercizi commerciali: il distanziamento sociale, l’igienizzazione dei locali e della persona, e gli ingressi dilazionati in base alla grandezza dei locali.

Le misure di sicurezza per i negozi durante la Fase 2

Si tratta di semplici regole da seguire per continuare a contenere l’emergenza coronavirus, nel rispetto della salute di tutti. Ecco le misure di sicurezza che gli esercizi commerciali devono seguire: